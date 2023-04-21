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“数造新实体”案例调研

云网融合 促进政务服务提质增速

2023年04月21日22:19 | 来源：人民网
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手机已是当今社会不可或缺的智能工具。在数字技术的综合运用下，越来越多的政务服务登上云端，居民通过一部手机便能解决很多事情。

“以前无论办什么事情都要先到单位请假，再去线下排队办理，费时又费力。现在通过皖事通App，办事大厅一趟都不用跑了，非常方便。”安徽省合肥市庐阳区市民郭先生表示。

“皖事通”是安徽落实数字安徽建设、推进一体化政务服务的集中缩影。自APP上线以来，平台实现了对公积金、居住证办理、交通违法缴费、疫苗预约等一系列便民服务的一键办理，群众办事方便又快捷，政务服务质效得到极大提升。

目前，数字技术广泛应用于政府管理服务。据安徽省大数据中心副主任刘扬介绍，去年7月，安徽省委省政府联合印发了《数字安徽建设总体方案》，统筹数字安徽建设、运维、管理等机制，建立健全安全和标准体系，打造多跨协同的综合性应用，建设多元开放的场景应用生态。

刘扬表示，看得见的政务运行的背后是海量看不见的数据流动，这需要强大的底层信息化平台进行支撑。“我们集约节约建设云网等政务基础设施，统一部署各类应用，逐步减少部门数据机房和业务专网，形成了一体化政务云平台体系。”

据悉，政务云上线两年多以来，已经承载了安徽省71个厅局的472个业务系统，“皖事通”“安康码”等重要业务在政务云上安全稳定运行，服务全省8000多万居民的日常出行和网上办事，经受了各类重要时期的考验，为智慧民生、数字政务提供了坚实的“数字底座”。

互联网与政务服务深度融合，实现政务服务的标准化、精准化、便捷化，大幅提升政务服务水平，让政府服务更智能，让企业和群众办事便捷、高效。

“‘数字安徽’建设，也对我们政务云的平台能力、运营能力和服务水平都提出了更高的要求。”安徽电信数字政府BU总经理张亮亮表示，基于中国电信天翼云深耕政务领域的实践经验，未来将进一步升级一体化云能力，通过加强整合内外资源，形成一体化的上云解决方案，持续提升运营水平，助力各级政府业务系统“应云尽云”，力争为 “数字安徽”建设筑牢智慧底座。 

(责编：王仁宏、章斐然)
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