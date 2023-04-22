原标题：无人机远程自主巡检守护电网安全

4月20日，媒体记者在福建平潭前进变电站参观无人机自主巡检应用场景。

2023年以来，国网福建省电力有限公司依托无人机行业新品“机场”和网格化作业管理平台，实现了输电、变电、配电设施的远程无人化自主巡检作业，有效提升了电网巡检效率和数字化水平，保障供电可靠性。目前该公司已投入使用28套无人机机场巡检设备，近期还将完成其余27套设备的安装调试及应用。

新华社记者 姜克红 摄

(责编：鲁婧、李楠桦)

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