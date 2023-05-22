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助力出行无忧 丰田携多款福祉车亮相福祉博览会

2023年05月22日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者栗翘楚）近年来，全球新能源汽车产业加速发展，从用户需求角度来看，许多汽车厂商关注点着眼于有孩家庭、女性用户、户外露营等新场景的拓展等。在多元化需求背景下，满足残障人士和老年人群出行需要的无障碍车（以下简称“福祉车”）也在加快发展。

2023中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会丰田展台。受访者供图

5月21日，2023中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会在京举办。作为全场唯一汽车参展商，丰田在会上展出旗下多款福祉车型及周边产品。丰田中国相关负责人介绍：“近年来，中国老龄化进程不断加快，丰田一直积极思考有效应对老龄化引起的各种课题，并积极推进无障碍出行领域的事业。我们积极推进福祉产品研发，此次博览会我们带来了赛那、格瑞维亚、埃尔法以及柯斯达等丰田福祉车型并且还展出了拾物器、腰部支撑靠垫等多款福祉乘车辅助用品。”

丰田中国相关负责人表示，赛那和格瑞维亚均是可满足多人出行的无障碍MPV产品，第二排右侧搭载了旋转座椅通过车内遥控装置就可以调节座椅升降。而雷克萨斯RX450h+多功能拖车不仅搭载了可以通过手机APP简单操作的副驾驶旋转座椅，还有可收纳电动轮椅及露营用品的多功能拖车。曾经服务于北京冬残奥会的柯斯达福祉车也在展会上亮相，车上共计有9个座位，其中有4个为轮椅座位，并且车辆后侧为双开门并安装了电动升降平台，方便轮椅人士乘车。

2017年，丰田提出了由“汽车制造商”向“移动出行服务提供商”进行转型的新方向，秉承“为所有人提供移动的自由”（Mobility for All）的理念，以“通过丰富的移动出行方式推动可持续发展的社会”为目标，满足用户出行需求。

2022年，作为奥林匹克与残奥会全球合作伙伴，丰田中国在2022年北京冬奥会和冬残奥会期间提供238辆福祉车。在同年6月份，丰田与中国残疾人联合会签约，将北京2022年冬残奥会使用的238辆无障碍车全部捐赠。该捐赠项目由中国残疾人福利基金会负责实施，主要用于全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团残联系统相关机构，为残疾人工作和生活提供出行便利。

在全球新能源汽车产业快速发展的今天，丰田作为全球顶级的汽车制造商，没有一味的追求电动化，而是以“制造更好的汽车”为目标，通过积极参加福祉展、进口博览会以及捐赠车辆等方式，坚持投身福祉事业中，致力为所有人，包括最容易被忽视的老年人、残障人士等，带来满足他们需求的汽车。

聚焦汽车产品，业内人士表示，对于残障人士和老年人群来说，他们的需求需要在汽车设计中得到充分考虑，如汽车的座位高度、门槛高度、车门开启角度等。在智能化方面，仪表盘布局和可读性，以及行车辅助系统也更容易受到老年人的青睐。

丰田中国相关负责人表示：“未来，我们希望用多年来积累的经验，向中国引进更多适合用户的福祉车。我们也将携手相关机构，听取用户声音，持续改善产品，力争提供更多样、更贴合用户需求的移动出行服务。”

(责编：乔业琼、吕骞)
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