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织密信息防护网 数据安全为智能网联汽车健康发展保驾护航

2023年05月22日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者栗翘楚）自动驾驶出租车逐步实现“前排无人”、无人零售车提供“无接触”购物、智能卡车让物流运营更高效……近年来，智能网联汽车产品不断迭代、应用场景不断丰富，逐步进入人们的日常生活。

近日，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、北京经济技术开发区管理委员会、清华大学苏州汽车研究院主办的2023中国（亦庄）智能网联汽车科技周暨第十届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2023）在北京亦创国际会展中心盛大开幕。

在全体大会上，中国汽车工程学会理事长、中国工程院院士、清华大学车辆与运载学院教授李骏表示，智能网联汽车已经成为各国纷纷抢占汽车制高点，是我国实现科技强国、制造强国、网络强国、交通强国等发展目标的重要载体。从发展趋势看，我国智能网联汽车市场化呈现良好发展势头，产业化发展整体处于国际前列。

近年来，随着智能网联汽车产业的发展及车路协同技术路线的升级，数据既是汽车产业发展的核心驱动要素，也受到相关法律体系的严格规范，智能网联汽车数据呈现“规模大、增长快、种类多、风险高”等特点。

为切实保障数据安全，近年来，我国政府及各方企业正加速制定和完善相关政策法规、标准和防护技术，相继出台《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，已形成相对完善的汽车数据安全法规总体框架。近日，工信部公开征求《汽车整车信息安全技术要求》等四项强制性国家标准的意见，进一步筑牢汽车数据安全防火墙。

安全是智能网联汽车产业发展的重要基石。在此背景下，北京市高级别自动驾驶示范区严格遵从上位法指引，充分利用产业创新治理资源，在数据分类分级、安全能力评估等方面形成了一定成果，为国家智能网联汽车创新中心（以下简称“创新中心”）的发起设立提供充分试验平台与管理经验。

国家智能网联汽车创新中心主任助理刘卫国表示，在数据安全方面，创新中心致力于功能安全、预期功能安全和信息安全关键共性技术研究。以“安全可信”为牵引，推动技术链创新、价值链重塑、产业链安全、生态链协同。以安全开发、安全测试、安全工具、安全数据库及安全咨询五大要素为核心，建立全生命周期安全协同技术支撑体系，全面构建车路云一体化安全保障。

刘卫国介绍，智能网联汽车上的信息储存原理与黑匣子类似，但在信息生成、交换过程中，会有一些基于安全的设置，创新中心的信息安全攻防实验室对此做了许多验证：在攻击侧，我们构建了“车、路、云”集成网络攻防靶场，可进行信息安全全方位的细化测评。我们已为10余家企业、40余款车和部件提供了0day测试服务，发现漏洞上千条；在防护侧，该实验室构建了V2X身份认证平台，这一体系获得了国密局和工信部的双重认证，目前团队正在为多家车企提供服务。

智能化浪潮正奔涌而至，有机构预测，2025年中国智能汽车数量有望达到2800万辆。业界专家表示，中国已经成为全球少数几个拥有完整智能网联汽车产业链的国家，在法律法规、商业化等方面已经积累了丰富的经验，中国智能网联汽车是最有希望在国际市场中实现中国制造从“卖产品”到“卖标准”升级的领域。在智能电动汽车时代，只有重视安全相关标准建设，保护好个人信息和数据安全，才能真正行稳致远。

(责编：乔业琼、吕骞)
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