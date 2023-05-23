1至4月中欧班列累计开行5611列（新数据 新看点）
同比增长17%
2023年05月23日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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制图：张丹峰
本报北京5月22日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至4月，中欧班列累计开行5611列、运送货物60.9万标箱，同比分别增长17%、32%，重箱率100%。其中，4月单月开行1459列、运送货物16万标箱，同比分别增长25%、45%。
今年以来，国铁集团充分利用口岸站挖潜提效和扩编增吨条件，不断扩充中欧班列通道能力，西、中、东三条通道1至4月班列开行数同比分别增长25%、9%、10%，中欧班列运输能力和效率持续增强，开行质量进一步提升。
截至今年4月底，中欧班列国内出发城市达109个，通达欧洲25个国家211个城市。
《 人民日报 》（ 2023年05月23日 01 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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