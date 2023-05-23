本报记者 郝迎灿 杨文明 毕京津

5月20日，安徽潜山，工人在建设中的无岳（无为至岳西）高速项目摊铺沥青。

吴均奇摄（影像中国）

5月20日，内蒙古呼和浩特，游客在“音乐美食季”活动中选购糖画。

丁根厚摄（人民视觉）

5月22日，山东滨州，一家风电装备制造企业的工人在赶制风电设备。

初宝瑞摄（影像中国）

4月底召开的中共中央政治局会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。会议强调，“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”，要求“改善消费环境，促进文化旅游等服务消费”“有效带动激发民间投资”。

各地密集推出新举措，发力强实体、促消费、扩投资，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，形成推动高质量发展的强大动力，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强。日前，记者在辽宁、河南、云南等地的生产经营一线实地探访。

辽宁沈阳——

发力强实体

走进沈鼓集团沈鼓云远程监测及故障诊断服务中心，十几名工作人员正紧张忙碌。工位对面的一块大屏幕上，实时显示着各型设备在全国各大项目现场使用情况。

“一个闪动的‘点’，就代表着一个项目在使用的沈鼓设备。”机组服务部经理张大伟介绍，这是沈鼓集团推出的数字服务平台沈鼓云，可提供机组预知性维修和诊断服务，目前已联网各类机组2000余台，产品服务覆盖多个省份。

成立70多年来，沈鼓集团为我国能源化工行业提供了万余台（套）大型离心压缩机、大型往复式压缩机、大型核泵等“工业心脏”高端装备。而今，“老字号”如何焕发新活力？

“我们坚定走数字化转型之路，推进新一代信息技术与产品和企业业务场景深度融合，从根本上推动制造业产业模式转变，全面提升企业现代化管理水平。”沈鼓集团董事长戴继双介绍，一季度，集团工业总产值同比增长7.3%，产品订货同比增长140.3%，利润总额同比增长58.8%。

加快产业转型升级步伐，着力推动制造业向产业链中高端迈进，沈阳正在深化新一代信息技术与制造业融合发展。今年一季度，全市规模以上工业增加值同比增长18.0%；其中，制造业增加值增长21.6%。

“工业是沈阳的发展根基和独特优势，我们用人工智能等新一代信息技术为装备制造等产业赋能增效，一批数字化车间、智能工厂投入使用。”沈阳市工信局局长张文哲说，截至目前，全市工业企业关键工序数控化率达62.9%，数字化研发设计工具普及率达76.4%。沈阳市科技局二级巡视员郭玉福介绍，一季度，全市新增国家科技型中小企业909家，同比增长33%；技术合同成交额达到50.73亿元，同比增长36.33%。

近年来，辽宁作为制造业大省，坚持把发展着力点放在实体经济上，充分发挥工业引领带动作用。今年初，辽宁全面振兴新突破三年行动方案正式出台，提出加快产业结构调整，在建设现代化产业体系上实现新突破。

“我们将实施先进制造业集群发展专项行动，加快建设先进装备制造、石油化工、冶金新材料3个万亿级产业基地，做强做大集成电路、航空装备、数控机床、新能源汽车等22个重点产业集群。”辽宁省工信厅副厅长陈虎说。

云南昆明——

创新促消费

5月以来，云南省昆明市五华区教场中路蓝花楹盛放，引来众多游客。

客流带来现金流。教场中路的吴记蛋糕坊一天营收就超过3000元。“以前卖给老主顾，一天也就几个鲜花饼，勉强够付房租；现在卖给游客，做多少卖多少，生意特别好！”店主吴文婷说。

“我们新推出的蓝花楹主题蛋糕，也成了‘爆款’。”吴文婷告诉记者，今年春节以来，云南旅游市场迅速恢复，自己早早就开始为蓝花楹盛花期的客流备货。

教场中路的车水马龙，离不开五华区莲华街道的整体推广。为吸引更多游客集聚、扩大消费，当地组织160家主题文创商铺入驻“昆明第五届蓝花楹文化艺术节”，将蓝花楹与云南特色美食、文化等创新结合，通过“花季音乐会”、赏花巴士、百米主题壁画等打造出“家门口的文化盛宴”。自蓝花楹开放以来，教场中路每日人流量近12万人次，成为昆明重要的文化地标和旅游打卡地。

消费复苏，商家信心满满。仅“五一”假期5天时间，昆明官渡区新螺蛳湾国际商贸城一期商户林飞龙就在商贸城采购节上实现了百万元销售收入。整个采购节期间，300多家参展商营业总额超过3.1亿元，签约金额突破22亿元。据统计，今年一季度，昆明社会消费品零售总额完成784.75亿元，同比增长4.7%。特别是，一季度全市住宿营业额同比增长30.1%、餐饮业营业额同比增长15%。

促消费成为各方共识。云南省为居民发放消费券，为自驾游旅客发放电子加油券，为新能源汽车、家电等商品消费发放消费补贴，开展“云集好物”及“彩云”系列促消费活动。

河南郑州——

积极扩投资

二季度伊始，河南省郑州市连续迎来重点项目的重要节点。

4月6日，郑州比亚迪一期工程投产仪式在航空港区兴港新能源产业园举行。自签约以来，项目37天内实现开工，17个月顺利投产；待全部建成后，新能源汽车年产能可达百万辆。

两天之后，郑州经开区海立海尔压缩机生产基地项目开工。项目总投资20亿元，主要生产行业先进的变频高效旋转式压缩机。投产后，年产量可达1500万台。

这些项目是民间投资信心持续恢复的缩影。一季度，郑州民间投资增长3.8%，较去年同期提高6.2个百分点。

抓项目、抓生产、抓招商。郑州市发改委相关负责人介绍，全市1月面向金融机构推介重大基础设施、产业园区、社会事业3类72个项目，总投资达1835亿元，融资需求达1205亿元；2月推出2023年第一批面向民间资本推介项目，涉及科技创新、基础设施、保障性安居工程等7个领域67个项目，总投资1003亿元。

上街区天马新材料电子陶瓷粉体材料生产基地、巩义市恒星科技超精细金刚线建设项目、荥阳市智能加油机生产线建设项目等一批民间投资项目陆续落地。郑州发布完善政策环境支持民间投资发展的实施方案，河南省也出台促进经济稳定向好政策措施，积极扩大有效投资、支持实体经济发展。

中国政法大学城市发展与治理研究院副教授韩柯子分析指出：“投资是稳增长、促发展的重要途径和有效手段，必须一以贯之推动扩大有效投资。地方还要引导资金投向供需多方受益、具有较大乘数效应的新型基础设施、战略性新兴产业、民生短板等领域，提升投资的精准性和有效性，促进供需高水平动态平衡。”

本期统筹：程聚新

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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