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海上风电走向深远海——

“观澜”并网  输送绿电

本报记者  冉永平  丁怡婷
2023年05月23日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为“海油观澜号”。
　　中国海油供图

　　海风猎猎，吹动巨大的叶片。在直径158米的叶轮带动下，三个大叶片转动一圈可扫风近2万平方米，相当于2.7个标准足球场大小。风力生成的源源不断的绿色电力，将通过一条5公里长的动态海缆接入海上油田群电网。这座庞大的“海上建筑”是我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”。5月20日，“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，开启为海上油气田输送绿电的新里程。

　　目前国内外海上油田均采用化石能源提供电能，风力发电则为深远海油田群的用电提供了一种更加绿色的方式。“海油观澜号”投产后年均发电量将达2200万千瓦时，全部用于油田群生产用电，每年可节约天然气燃料近1000万立方米，减少二氧化碳排放2.2万吨。

　　作为我国第一个工作海域距离海岸线100公里以上、水深超过100米的浮式风电平台，“海油观澜号”整体高度超200米，吃水总重达1.1万吨，固定在海洋深处。“海油观澜号”在设计建造中，创新应用风机与浮式基础的一体化设计和迭代技术，确保在超17级的强台风下安全稳定运行。

　　近年来，我国海上风电持续发展。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩介绍，2022年我国海上风电新增装机516万千瓦，累计装机容量达到3051万千瓦，稳居全球第一。依托规模化开发与技术进步，我国海上风电的经济性大幅提高，2010—2021年，我国海上风电度电成本的降幅接近56%，海上风电项目平均度电成本已降至0.33元/千瓦时左右。

　　国家气候中心数据显示，我国深远海风资源技术可开发量超过20亿千瓦，潜力巨大。“希望通过‘海油观澜号’的建设，推动我国深远海浮式风电在核心技术、大型海上安装装备以及产业链资源整合等方面取得实质性突破，探索海上风电与海洋油气融合发展。”中海油执行副总裁兼新能源部总经理杨云说。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月23日 02 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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