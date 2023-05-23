本报北京5月22日电 （记者王观）财政部最新发布的数据显示，1—4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%；全国一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8%。

1—4月，各地发行用于项目建设的地方政府债券18575亿元，其中一般债券3303亿元，主要用于乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性项目建设；专项债券15272亿元，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 07 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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