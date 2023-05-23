本报记者 汪志球 苏 滨

图为贵阳大数据交易所所在的贵阳高新区。

贵阳高新区宣传部供图

数据来源：贵阳大数据交易所

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。把数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后新的重要生产要素，是数字经济发展的必然要求。

从设立全国首家大数据交易所，到成为全国首个大数据综合试验区，再到数字经济增速连续多年位居全国第一，贵州不断探索数据流通交易体系建设，在优化服务、建立机制等方面取得了实质性进展。

——编 者

地铁站里，借助人脸识别，乘客便捷进站；小吃街上，通过智能监测，管理转型升级；大屏幕前，只需动动指尖，生产精准把控……在如今的生产生活中，我们越来越离不开数据的助力。

截至目前，全国已有50多家数据交易机构。随着数据交易成为各方争相入局的新领域，作为国内最早涉足大数据交易的省份，贵州在这一领域有哪些实质突破？如何逐一打通堵点？记者进行了调查。

目 的

发挥数据价值，实现从资源到资产再到资本的转变

养殖户申请贷款，对于不少金融机构而言，可谓“又爱又恼”。

“爱”的是，银行想为更多农户提供金融服务，支持农业产业，助力乡村振兴；“恼”的是，养殖户常因缺少征信记录、活体抵押难以确权等因素，申请贷款获得率低。

不久前，在贵阳大数据交易所撮合下，贵阳农商银行与贵州东彩供应链科技有限公司达成合作，共同建设银行生态牧业供应链金融平台。

“通过合作，我们可以使用物联网技术，精准采集数据并实时动态监测，提高金融服务的精准性，增强贷后管理的安全性。”贵阳农商银行相关部门负责人表示。

以肉牛养殖为例，入栏时，通过采集体重、体温等生物信息，结合市场价值评估，实现“按头放款”；存栏时，利用物联网技术，实时监测作为活体抵押资产的肉牛生长状态和市场价值；出栏时，根据肉牛对应贷款信息，预估市场价值，偿还本金利息，实现“按头还款”。

这是贵州省内落地的首笔银行机构数据交易业务，其中扮演重要角色的贵阳大数据交易所，自2015年4月起，便在数据交易规则、组织结构、数据类型、数据确权、交易方式以及市场定价、盈利模式等诸多方面开展探索。

“数据交易就是以数据作为商品，进行分类定价、流通和买卖的行为，将有效发挥数据价值，实现从数据资源到数据要素、数据资产，再到数据资本的转变。”贵阳大数据交易所有限责任公司董事长陈蔚说。

拿贵阳农商银行来说，作为数据需求方，充足的有效数据能够支撑起风控模型和营销模型建设，解决信息不对称，降低金融风险，更好地服务实体经济。而作为数据供给方，贵州东彩供应链科技有限公司因自身业务长期产生海量数据，如果不能深挖潜在价值，无异于浪费资源。

伴随海量数据场景应用不断涌现，数据交易自然水到渠成。2021年，贵阳大数据交易所进行优化提升，构建“一中心+一公司”的新型组织架构体系。其中贵州省数据流通交易服务中心承担建设管理数据流通交易平台，制定流通交易制度规则，建立相关标准规范，开展经营主体和数据要素登记等服务；贵阳大数据交易所有限责任公司负责数据流通交易平台日常运营、市场推广等服务。

“通过充分把握数据产权、流通、交易、使用、安全等基本规律，探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系。”贵阳大数据交易所有限责任公司总经理叶玉婷说。

手 段

构建交易规则体系，加快推动数据要素市场培育

“跟超市卖货一样，打通数据交易，先要确保手中有货。”贵阳大数据交易所有限责任公司金融行业负责人刘君惠子介绍，“除了依靠数交所平台本身吸引数据商进驻，我们还创新培育‘数据经纪’业态，借助数据中介机构，为各类经营主体提供数据经纪、合规认证、安全审查等全流程服务。以数据经纪公司为例，可以通过各自渠道，挖掘、推动更多数据商来此集聚，加快培育数据要素市场。”

2022年5月，数交数据经纪（深圳）有限公司进驻贵阳大数据交易所，随之推动顺丰科技有限公司成为交易所数据商。

顺丰科技有限公司相关部门负责人介绍，基于多元业务产生的海量数据和行业解决方案，公司沉淀了一批全国物流类数据。通过数据脱敏等多种技术手段，保障隐私数据使用安全合规、可用不可见，数据产品就此上架。随后，一家省外银行关注到这一产品，判断其契合信贷风险控制模型需求，向顺丰科技表达了合作意向。

由于数据交易涉及银行征信业务，根据相关规定，要求数据统一规范至持牌征信机构管理，再以征信服务输出至金融机构。这个时候，圣辉征信有限公司进入了合作双方的视野。

“圣辉征信也是贵阳大数据交易所的数据商，由此实现场内交易。”刘君惠子表示，探索建立金融场景数据交易合规链路并非一帆风顺，“整个交易流程得符合省大数据发展管理局、省地方金融监督管理局等部门要求，构建安全、合规、可控的金融专项数据场景应用。”

接下来，贵阳大数据交易所引入数据合规机构——广东广和律师事务所，对顺丰科技有限公司开展项目调查和访谈，出具相关法律意见书，完成数据合规服务，交易顺利完成。

对买方而言，通过数据交易，实现数据产品赋能银行信贷场景，可有效降低潜在风险；卖方则扩大业务范围，开拓新的收入来源，促进企业向数字化转型，多方共赢。

丰富数据有效供给，打造要素生态体系，一方面要从政务、公共企事业单位数据供给入手，盘活数据家底，带头主动入市；另一方面，要鼓励龙头企业、互联网平台企业同正规数据运营机构合作，激发数据供给活力，丰富可流通交易的数据产品和服务。

“围绕‘安全用数、合规用数’，我们正在构建以供需双方为‘内环’、数据中介服务为‘中环’、场景和需求为‘外环’的全生命周期生态场景模式。”国家为何下大力气规范引导场外交易，培育壮大场内交易？叶玉婷认为合规、高效是主因，“场内交易能有效避免数据无序流动造成的安全风险，提供低成本、高效率、可信赖的流通环境。”

探 索

解锁数据价值，增加有效供给

高质量数据“动”起来，才能为数字经济健康发展注入澎湃动能。

2022年5月27日，贵阳大数据交易所发布数据交易规则体系，包括《数据要素流通交易规则（试行）》等8个系列文件，探索合规高效的流通交易制度规则和标准规范，培育、打造、引进一批数据商和数据中介等主体。

伴随数据场内交易的推进，一些堵点、难点陆续显现。

贵州省数据流通交易服务中心数据开发部副主任吕东认为，首先要解决数据合理定价难题。2022年初，贵阳大数据交易所联合会计师事务所等机构，按照数据及数据产品生命周期、数据产品开发形式、数据资产化不同阶段等，合力构建了一套数据定价和资产评估体系。

2022年11月7日，由贵阳大数据交易所、贵州省气象信息中心等机构联合编写的《气象数据估值系列白皮书之一：解锁气象数据价值新方程》发布。

为何要选择气象数据作为突破口？一组数据给出答案。

2022年4月，贵阳大数据交易所首个官方数据专区——气象数据专区正式上线。产品分五大类，近70天的试运行，共完成近300万元交易额；截至目前，已完成交易额超过3500万元。

气象数据有哪些应用场景？

比如冬季防灾监控，对电塔和高压线区域的气温、水汽、降雨等气象监测和预报数据进行加工，有利于科学应对电线积冰风险，指导融冰工作。基于此，南方电网贵州电网公司购买电力调度气象数据服务产品，交易额达130万元。

由于气象数据类型多、体量大、更新快、质量高，经脱敏脱密和产品化后，可高效合规赋能更多应用场景，贵阳大数据交易所率先推进气象数据交易，解锁气象数据价值。

除了合理定价，增加数据有效供给的难题也亟待突破。

“如果缺少高质量的数据产品，数据交易就会像空架子。”叶玉婷说，贵阳大数据交易所有限责任公司创新探索数据超市+行业专区+政策激励的多元化运营模式，确保手中有货、市场有需、交易有量，“只要符合政策，数据商免费进驻，加速培育产业生态。”

依托“东数西算”工程，贵州汇聚诸多算力头部企业和重量级算力中心，贵阳大数据交易所将打造算力交易专区，培育本地特色鲜明的数据流通服务产业。

“确权难也是一大痛点，我们摸索推进数据要素、经营主体登记确权服务，通过颁发登记凭证，保障经营主体使用数据资源、经营数据产品获得收益的权利。”陈蔚透露，下一步将推出数据交易激励计划，贵阳大数据交易所有限责任公司将匹配专项资金，激励在平台产生数据交易的数据商和做出服务贡献的数据中介，促进数据有序流通交易。

趋 势

激活释放要素潜能，助推实体经济高质量发展

来到位于贵阳市观山湖区的中安科技集团有限公司生产车间，打开屏幕，轻触设备，150条生产线的生产、温度等关键数据立刻显现。公司生产运营中心负责人王传福介绍，整个车间会产生海量数据，通过抓取、收集与分析，又能作用于生产端，优化生产工艺。“目前车间生产效率提高了至少50%，成本降低了30%，这就是大数据的力量。”

如今，越来越多的传统产业加速转型升级，其间会产生海量数据。推动大数据与实体经济深度融合，既要培养收集、储存数据的意识，又要让数据要素流动起来，赋能企业生产，助推转型升级。

2022年末，数据场景应用创新大赛在贵阳启动，围绕电力、气象、交通等多个领域，吸引专业人才、优秀团队、创新项目落地贵州，助力数字经济高质量发展。历经征集招募、初赛、决赛3个阶段，历时5个月，目前565个团队已经完成角逐，将在今年的数博会期间进行颁奖和成果展示。

“贵州正加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。希望社会各界积极报名参与，实现‘以赛为媒、以赛聚才、以赛促用’，共建数据要素市场。”贵州省大数据发展管理局副局长李刚表示。

一组数据，让行业倍感振奋。

截至目前，贵阳大数据交易所累计完成交易645笔，累计完成交易金额10.3亿元；入驻数据商587家，其中来自省外的数据商占53.8%；入驻数据中介机构34家，上架交易标的858个，其中数据产品564个，算法工具127个，算力资源167个。

“相较以前，不管是交易额还是入驻数据商，均呈快速增长趋势，说明贵阳大数据交易所为市场提供的一站式服务取得实效。”陈蔚介绍，从数据产品到算力资源、算法工具，贵阳大数据交易所逐步推动交易多元化，丰富健全数据交易产业链。

李刚认为，数据是数字经济的“血液”，不能让其躺在机房睡大觉。贵州加快构建产权制度完善、流通交易规范、数据供给有序、经营主体活跃、激励政策有效、安全治理有力的数据要素市场体系，为国家数据要素市场化改革探索经验。

随着贵州数字经济持续高速增长，在大数据、人工智能、区块链等新一代数字技术飞速发展和市场需求带动下，基于数据要素的新业态、新模式不断涌现，数据要素价值有了巨大空间。

“我们将立足平台运营，广泛收集各行业企业数据供需意向，探索更多数据要素场景应用，创新运营模式，积极同全国其他大数据交易所合作，加速数据要素跨区域流通交易，推动产业数字化、数字产业化，真正在发展数字经济上抢得先机。”陈蔚说。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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