本报上海5月22日电 （记者谢卫群）上海财经大学滴水湖高级金融学院22日揭牌，自此中国（上海）自由贸易试验区临港新片区有了首个金融学院。

据介绍，临港新片区成立以来，新兴金融蓬勃发展，已有450家金融机构入驻。今年3月，由上海财经大学、临港新片区管理委员会、上海临港经济发展（集团）有限公司三方按照国际一流标准共建上海财经大学滴水湖高级金融学院。作为临港新片区支撑新兴金融、新型国际贸易高质量发展的基础设施，学院选址于滴水湖金融湾的关键位置，创新理论与实践并重、本土与国际交融育人体系，力求贴近市场、贴近园区、贴近企业。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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