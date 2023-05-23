图为神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。

汪江波摄（新华社发）

本报北京5月22日电 （记者刘诗瑶、喻思南）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 12 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经