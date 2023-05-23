神舟十六号计划近日择机实施发射 船箭组合体转运至发射区
2023年05月23日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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图为神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。
本报北京5月22日电 （记者刘诗瑶、喻思南）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。
《 人民日报 》（ 2023年05月23日 12 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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