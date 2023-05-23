本报拉萨5月22日电 （记者申琳）记者22日从第二次青藏高原综合科学考察研究队获悉：2023年珠穆朗玛峰极高海拔地区综合科学考察研究正在西藏珠峰地区开展，来自5支科考分队13支科考小组的170名科考队员，将继续聚焦水、生态、人类活动，揭示青藏高原地球系统变化机理，优化青藏高原生态安全屏障体系。

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是我国重要的生态安全屏障，也是开展地球与生命演化、圈层相互作用及人地关系研究的“天然实验室”。青藏高原生态保护法提出，“国家鼓励和支持开展青藏高原科学考察与研究”“掌握青藏高原生态本底及其变化”。珠峰科考是第二次青藏科考的重要内容，研究珠峰地区气候环境变化对于世界其他地区的影响具有重要意义。

第二次青藏科考队队长、珠峰科考总指挥姚檀栋院士介绍，2023年珠峰科考将聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高海拔环境如何变化、珠峰环境变化与西风—季风如何相互作用、珠峰地区未来环境如何影响亚洲水塔变化等重大科学问题开展研究。

据介绍，第二次青藏高原综合科学考察研究队此前在珠峰的科学考察活动已收获“西风—季风协同作用及影响”“巅峰海拔的强烈升温”“巅峰海拔的冰雪融化”“珠峰地区人体生理的特殊反应”“珠峰地区变绿的生态过程”等多个领域一系列科研成果。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 12 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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