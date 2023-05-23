记者 张茜翼

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效实施一年多来，这个全球最大自由贸易区备受关注。21日在海口以线上线下相结合的方式举行的2023 RCEP区域发展媒体智库论坛分论坛中，媒体代表建议，要发挥媒体“倍增器”作用，提升RCEP“能见度”、做大RCEP“朋友圈”。

当日，来自中国、菲律宾、缅甸、尼泊尔、马来西亚等国家的10余位智库和媒体的专家学者，围绕共同讲好“RCEP故事”等议题深入讨论，建言献策。

中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚说，当前世界正发生很多深刻变化，面对多重危机。一年多来，RCEP证明了在当今世界开放融通仍然是大势所趋、历史所向，建议媒体要当好“解说员”，发挥专业优势，讲好融通故事；当好“接线员”，助力民心相通，凝聚合作共识；当好“服务员”，搭建对话平台，提升企业便利。

随着菲律宾向东盟秘书长正式交存核准书，RCEP将于2023年6月2日起对菲律宾生效。菲律宾每日问询者报副社长朱丽叶·拉博格·贾维尔拉娜表示，媒体在赋能RCEP方面发挥着十分重要的作用。她建议，媒体要在帮助民众更好理解RCEP、为企业等提供有用信息、加强对话和磋商等方面发挥作用。

“关于RCEP有很多议题可以报道，中国的媒体已经给予很多准确的信息。”马来西亚星报媒体集团顾问黄振威说，RCEP各成员国都应该来分享相关信息，共同讲述RCEP的故事，例如，在RCEP框架下，年轻人如何受益以及信息分享、经贸投资合作等话题。此外，分享RCEP故事还需要不同语种的介入，以利于提升传播效果。

尼泊尔加德满都邮报总编辑比斯瓦斯·巴拉尔分享了尼泊尔目前正在进行的“一带一路”建设相关项目的情况。他表示，尼泊尔虽然不是RCEP成员国，但非常关注未来其他国家，特别是存在贸易赤字的欠发达国家加入RCEP的可能性。从媒体的角度来看，虽然不同国家之间存在分歧，但是RCEP框架可以发挥重要的桥梁作用，促进地区交流与合作。

与会媒体表示，应发挥媒体传播、叙事和创新优势以及“倍增器”作用，开展多种形式的对话和交流活动，加强RCEP框架下各方之间的沟通和理解，促进互相信任，凝聚发展合力，助力RCEP智库多出成果。

(责编：申佳平、陈键)

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