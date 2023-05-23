记者 刘亮

记者22日从中国国家市场监管总局获悉，今年以来，新设个体工商户较快增长。一季度，全国新设个体工商户503.0万户，同比增长14.3%，远超疫情前同期水平(2019年一季度324.3万户)。

截至一季度末，全国登记在册个体工商户1.16亿户，占经营主体总量的三分之二，成为改善民生、促进就业、增强经济韧性的重要支撑。

受疫情影响较大行业明显回暖。一季度，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业等行业新设个体工商户分别为7.5万户、18.8万户、67.9万户、265.1万户，同比分别增长39.0%、25.1%、19.8%、10.4%。

近年来，随着新技术、新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，网络直播、微商电商等“新个体经济”不断涌现。截至一季度末，全国登记在册“四新”经济个体工商户3515.4万户，总量占比由2019年的24.9%持续提升至30.2%。

(责编：申佳平、陈键)

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