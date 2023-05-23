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脸书母公司因违反欧盟数据保护条例被重罚12亿欧元

记者 德永健
2023年05月23日08:33 | 来源：中国新闻网
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因违反欧盟数据保护条例，脸书母公司Meta22日被重罚12亿欧元。这是迄今欧盟对违反数据保护条例企业开出的最重罚单。

爱尔兰数据保护委员会当日公布相关裁决。由于Meta欧洲总部设在爱尔兰，现由爱尔兰数据保护委员会负责监管Meta在欧盟市场的数据保护事宜。

爱尔兰数据保护委员会认定，Meta向美国传输大量欧盟用户个人数据，但未能充分保护这些数据的安全，由此违反欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)，对欧盟用户的基本权利和自由带来风险。

据此Meta被处以12亿欧元的罚款，还需根据欧盟《一般数据保护条例》的要求进行“整改”，在接到裁决通知的5个月内暂停向美国传输欧盟用户个人数据，半年内停止非法处理及存储欧盟用户个人数据。

22日晚些时候，Meta回应称，爱尔兰数据保护委员会的裁决存在缺陷，将为美欧企业跨境数据传输树立“危险先例”，Meta将提起上诉；另一方面，统领数据监管的欧盟数据保护委员会表示，Meta违规行为极为严重，“创纪录”的12亿欧元罚款表明这些行为须承担严重后果。

2018年5月，被视为“世界最严”的欧盟《一般数据保护条例》开始生效。条例规定，如果保护用户数据不利，轻者可被罚一千万欧元或前一年全球营业收入的2%，重者可被罚两千万欧元或前一年全球营业收入的4%(罚款额均为“两值中取大者”)。

2021年7月，因违反欧盟《一般数据保护条例》，美国电商巨头亚马逊被负责监管的卢森堡当局重罚7.46亿欧元；Meta旗下的脸书、即时通信工具WhatsApp、社交媒体应用程序Instagram等也数度被罚，罚金从数百万欧元到上亿欧元不等。

(责编：申佳平、陈键)
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