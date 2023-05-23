人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国际油价连走“下坡路” 还会反弹吗？

记者 刘文文
2023年05月23日08:33 | 来源：中国新闻网
小字号

最近，国际油价连走“下坡路”。

自4月中旬以来，油价持续震荡下行，从每桶80美元上方一路跌至70美元附近。尽管其间偶有回调，但宏观因素对投资者情绪的影响依然令市场承压，油价整体下行趋势依旧。

多空交织之下，原油供求“天平”将倾向何方？油价会否反弹？

4月中旬至5月初，油价连续下跌。招商期货原油分析师安婧指出，这主要由于市场对“欧佩克+”减产计划已经充分预期，利多影响逐步减弱后，交易者又再次关注宏观及需求层面，市场担忧欧美加息导致衰退，经济走弱将最终传导至终端油品消费，因此需求预期下调，对油价造成压制。

眼下全球宏观风险持续发酵，经济下行压力明显。以美国为例，一方面，美国债务上限问题悬而未决，潜在的违约风险令投资者对经济前景的担忧升温。另一方面，美国消费者支出有所放缓。美国商务部报告称，美国4月份零售额环比增长0.4%，低于预期的0.8%。这进一步加重了投资者的忧虑情绪，导致油价承压。

风险催化下，油价多有调整。当前宏观经济形势错综复杂，这意味着油价还会继续下探吗？

事实上，尽管当前宏观利空因素不断，但考虑到原油市场供需前景趋紧，仍有不少机构认为油价有望上行。

一方面，市场研究机构Kpler数据显示，沙特阿拉伯5月原油出口量预计每日约648万桶，较4月每日减少110万桶，支撑油价。欧佩克4月原油产量较3月每日减少19.1万桶的消息也利好原油。

另一方面，美国能源信息署、国际能源署与欧佩克均在最新月报中上调石油需求预期。眼下，6月北半球的出行旺季即将到来，中东也即将进入夏季发电用油高峰，同样支撑油价走高。

值得注意的是，作为全球最大石油进口国，中国在“五一”期间呈现强劲复苏势头，使得不少机构对中国原油需求持乐观态度。金联创原油分析师韩政己认为，随着国内旅游反弹，中国吸纳大量的原油，预计未来几个月中国的原油购买量将保持在高位。受此影响，全球的原油库存都有收紧的迹象。随着“欧佩克+”自5月份起实施新的减产措施，预计全球原油库存消耗的速度会更快。

“总体来看，需求端有旺季和中国复苏的增量，而供应端增量却被‘欧佩克+’减产抵消，因此下半年石油市场大概率是供不应求的，价格中枢上移的概率较高。”安婧说。

东吴证券分析师陈淑娴指出，一方面是供给端紧张，另一方面是需求端增长。由此可判断，油价出现大幅暴跌可能性较小，2023年油价或将持续高位运行。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
雅万高铁5月22日开始联调联试
　　人民网北京5月22日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间5月22日下午16时（北京时间17时）起，雅万高铁开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定了坚实基础。 中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化。…
国家金融监督管理总局：保险业偿付能力充足率保持在合理区间
　　人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局日前召开的偿付能力监管委员会工作会议指出，今年一季度，保险业实现原保险保费收入1.95万亿元，同比增长9.2%。一季度保险资金年化综合投资收益率为5.24%，呈现回升向好态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部