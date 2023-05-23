记者 刘文文

最近，国际油价连走“下坡路”。

自4月中旬以来，油价持续震荡下行，从每桶80美元上方一路跌至70美元附近。尽管其间偶有回调，但宏观因素对投资者情绪的影响依然令市场承压，油价整体下行趋势依旧。

多空交织之下，原油供求“天平”将倾向何方？油价会否反弹？

4月中旬至5月初，油价连续下跌。招商期货原油分析师安婧指出，这主要由于市场对“欧佩克+”减产计划已经充分预期，利多影响逐步减弱后，交易者又再次关注宏观及需求层面，市场担忧欧美加息导致衰退，经济走弱将最终传导至终端油品消费，因此需求预期下调，对油价造成压制。

眼下全球宏观风险持续发酵，经济下行压力明显。以美国为例，一方面，美国债务上限问题悬而未决，潜在的违约风险令投资者对经济前景的担忧升温。另一方面，美国消费者支出有所放缓。美国商务部报告称，美国4月份零售额环比增长0.4%，低于预期的0.8%。这进一步加重了投资者的忧虑情绪，导致油价承压。

风险催化下，油价多有调整。当前宏观经济形势错综复杂，这意味着油价还会继续下探吗？

事实上，尽管当前宏观利空因素不断，但考虑到原油市场供需前景趋紧，仍有不少机构认为油价有望上行。

一方面，市场研究机构Kpler数据显示，沙特阿拉伯5月原油出口量预计每日约648万桶，较4月每日减少110万桶，支撑油价。欧佩克4月原油产量较3月每日减少19.1万桶的消息也利好原油。

另一方面，美国能源信息署、国际能源署与欧佩克均在最新月报中上调石油需求预期。眼下，6月北半球的出行旺季即将到来，中东也即将进入夏季发电用油高峰，同样支撑油价走高。

值得注意的是，作为全球最大石油进口国，中国在“五一”期间呈现强劲复苏势头，使得不少机构对中国原油需求持乐观态度。金联创原油分析师韩政己认为，随着国内旅游反弹，中国吸纳大量的原油，预计未来几个月中国的原油购买量将保持在高位。受此影响，全球的原油库存都有收紧的迹象。随着“欧佩克+”自5月份起实施新的减产措施，预计全球原油库存消耗的速度会更快。

“总体来看，需求端有旺季和中国复苏的增量，而供应端增量却被‘欧佩克+’减产抵消，因此下半年石油市场大概率是供不应求的，价格中枢上移的概率较高。”安婧说。

东吴证券分析师陈淑娴指出，一方面是供给端紧张，另一方面是需求端增长。由此可判断，油价出现大幅暴跌可能性较小，2023年油价或将持续高位运行。

(责编：申佳平、陈键)

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