记者 李晓喻

中国商务部22日发布的最新数据显示，今年1-4月，中国对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币，同比增长26.6%；折合421.9亿美元，同比增长17.6%。

分区域看，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资75.3亿美元，同比增长9%，占同期对外非金融类直接投资总额的17.8%。

据官方数据，今年1-4月，中国对外承包工程完成营业额2879.9亿元人民币，同比增长10.6%；新签合同额4064.7亿元人民币，同比增长2%。

其中，中国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额230.5亿美元，新签合同额297.4亿美元，分别占同期总额的54.9%和50.2%。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经