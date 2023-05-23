前4个月对外非金融类直接投资额同比劲增26.6%
2023年05月23日08:36 | 来源：中国新闻网
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中国商务部22日发布的最新数据显示，今年1-4月，中国对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币，同比增长26.6%；折合421.9亿美元，同比增长17.6%。
分区域看，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资75.3亿美元，同比增长9%，占同期对外非金融类直接投资总额的17.8%。
据官方数据，今年1-4月，中国对外承包工程完成营业额2879.9亿元人民币，同比增长10.6%；新签合同额4064.7亿元人民币，同比增长2%。
其中，中国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额230.5亿美元，新签合同额297.4亿美元，分别占同期总额的54.9%和50.2%。
(责编：申佳平、陈键)
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