记者高敬、赵珮然

5月22日是国际生物多样性日。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、生态环境部部长黄润秋敦促各缔约方，并呼吁社会各界，携手并肩、团结合作，共同推进“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“昆蒙框架”）目标落地，落实COP15决定。

在当天举行的2023年国际生物多样性日全球主场活动上，黄润秋指出，生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。中国是生物多样性大国。过去十年，中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。

他表示，中国作为主席国，分两个阶段成功召开COP15，推动达成了历史性的兼具雄心和务实平衡的“昆蒙框架”，为全球生物多样性治理擘画了蓝图、确定了目标、明确了路径、凝聚了力量。今年国际生物多样性日将主题确定为“从协议到协力：复元生物多样性”，旨在纪念“昆蒙框架”的达成，表达了各方将共识转化为行动、携手开创全球生物多样性治理新局面的美好愿望。中国将继续发挥好主席国引领作用，为共建地球生命共同体贡献力量。

黄润秋敦促各缔约方，并呼吁社会各界，携手并肩、团结合作，共同推进“昆蒙框架”目标落地、COP15决定落实，共同建设人与自然和谐共生的地球家园。一是凝聚合力，加快推进生物多样性保护国家战略与行动。二是增添效力，以生物多样性保护助力可持续发展和绿色复苏。三是激发活力，着力推动全社会共同参与生物多样性保护。四是注入动力，为生物多样性保护全球进程团结奋进。

(责编：申佳平、陈键)

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