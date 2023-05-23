原标题：在南山区建设全新高端医疗设备研发制造基地 西门子医疗超10亿元加码投资深圳

昨日，西门子医疗（深圳）磁共振有限公司与南山区政府在深圳签署战略合作框架协议，该公司将追加投资总计超过10亿元人民币，在南山区建设全新高端医疗设备研发制造基地，建成后将成为西门子医疗在深圳“双址运营模式”下的全新研发制造基地，该公司也将借此加大研发投入，进一步扩大产能，助力大湾区擘画医疗健康产业发展之路。

资料显示，西门子医疗于2002年落户深圳南山科技园，如今其深圳基地已是该公司在德国总部之外最大的研发和生产基地之一，业务涵盖磁共振系统、血管造影系统和医疗电子部件，完整构建起从前端预研、部件研发、智能生产再到数字化供应链的全链路布局，成为西门子医疗全球磁共振运营体系中唯一拥有完整价值链的研发和生产基地。截至目前，深圳基地整机设备累计发货量达8000台、覆盖100多个国家和地区、医用电子零部件发货突破100万件。

谈及为何在深圳追加投资，西门子医疗首席执行官孟天齐表示，选择在深圳投资建设生产和研发基地，是因为看重这里的创新能力和先驱精神。“植根深圳20年，我们坚定朝着成为中国医疗体系、医生和患者值得信赖的合作伙伴的目标矢志前行。”

借助深圳“创新之都”的定位，该基地还致力于构建本土创新生态体系，打造了一支集磁体、梯度、射频、系统部件、软件、应用开发等磁共振全部核心技术开发的本土精英团队，并成功研发生产了多款广受中国市场欢迎的磁共振产品。

西门子医疗大中华区总裁王皓对此指出，进一步深化本土生产和研发能力，是西门子医疗在中国长期发展战略的核心。“此次在深新增投资项目，充分显示了西门子医疗坚定在中国市场发展的决心和信心。我们将进一步优化产业布局，完善产业链条，多维且深度地构建本土创新生态圈。”

记者了解到，下一步，西门子医疗深圳基地将继续提升本土自主研发和技术创新能力，持续推进本土生产，保持更加稳定、更具韧性的本土供应链，并加速创新医疗生态圈建设，进一步强化产、学、研协同合作，通过培育本土创新助力中国高端医疗装备产业链发展。

“过去20年，我们有幸与深圳共同成长。作为中国医疗器械行业发展的亲历者，深圳基地在满足中国客户和中国医疗产业需求方面始终发挥着重要作用。”西门子（深圳）磁共振有限公司总经理马天石表示，该公司将继续深化在大湾区的布局，以“国智创新”战略为指引，在积极研发生产新产品的同时不断扩大深圳本土研发团队，携手上下游行业伙伴推动高端医疗装备产业集聚发展，持续赋能区域产业生态建设。（记者 张程）

(责编：董童、李源)

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