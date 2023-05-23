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鹏城实验室发布星云系统

记者叶青
2023年05月23日08:48 | 来源：科技日报
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22日，由广东省科学技术厅、鹏城实验室主办的2023年大湾区科学论坛人工智能分论坛——第四届广东人工智能发展论坛暨2023新一代人工智能院士论坛在广州南沙举行。论坛上，鹏城实验室发布了鹏城·星云系统与鹏城·星方数据集。

当前大科学面临前所未有的海量数据研究挑战。海量的遥感数据和信息产品是全球变化、碳中和、全球可持续发展研究的核心科学数据。随着国内外各种大型巡天计划的开展，海量的天文数据量及其复杂度都对天文探索提出了前所未有的挑战。而AI由于其理解多尺度、复杂系统的学习能力，为遥感和天文数据分析提供了新的工具，有宽阔的应用前景。

星云系统依托具有强大E级人工智能算力的重大科技基础设施鹏城云脑Ⅱ，构建的一个面向遥感和天文的科研云平台，能提供多域多模态数据智能生产服务、多域AI+学科算法研究服务、跨学科协同研究交流服务三大功能。星方数据集是基于星云系统而生产的就绪数据，可直接被用于科学研究。

“星云系统和星方数据集将发挥AI技术在数据科研应用方面的优势，致力于围绕水循环、碳循环、城市可持续发展布局关键技术突破和宇宙起源、星系演化等领域的研究。可以推动学科交叉融合，推动AI for Science向前迈进，对开拓知识前沿、探索未知世界、解决全球性重大问题具有重大意义。”鹏城实验室云脑使能研究所所长张伟说。

星云系统以国际大科学计划和工程的需求为牵引，聚焦天文和遥感两大学科，支撑SKA国际大科学工程、GEO国际大科学组织，为世界科技前沿的复杂问题研究提供有力的支撑。

论坛上，鹏城实验室与国家遥感中心和广州大学分别签订了合作协议，将利用星云系统针对空天信息、人工智能领域发展、参与国际组织等工作共同开展战略性、前瞻性、针对性的国际科技创新合作政策研究。并将围绕平方公里阵列射电望远镜中的数据处理部分开展天文、地理、数学等基础学科领域研究攻关。

(责编：申佳平、陈键)
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