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健康习惯养成需多方合力 智能医疗赋能美好生活

2023年05月23日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者栗翘楚）熬夜、久坐、三餐不固定……如今，在快节奏的生活中，不健康的作息、饮食习惯，让一些人身体亮起“红灯”。

《中国居民营养与慢性病状况调查报告（2020年）》数据显示，中国有超过一半的成年人超重或肥胖。居民不健康的生活方式仍然普遍存在，膳食脂肪供能比持续上升，家庭人均每日烹调用盐、用油量仍远高于推荐值，居民在外就餐比例不断上升，身体活动不足问题普遍存在。此外，据人民数据研究院发布的《2022年职场人群春季健康状态解析报告》显示，躺床上看手机、久坐、熬夜都是职场人群的高频行为，分别占比94.1%、91.9%和58.4%，更有超六成职场人平均每周运动时间在3小时以下。

由于不良生活习惯导致的亚健康状态，年轻群体更加需要科学的健康管理指导。为帮助年轻人调整亚健康状态，一些办公楼建起了公共加班休息区，配备了健身场馆、应急医疗站等健康保卫场所。

与此同时，互联网问诊购药平台也愈发完善，各类互联网医疗平台都开通了在线问诊服务，多样化选择帮助年轻人及时应对健康风险。其中，修正药业提出从日常、身边做起的新思路，就常见病和用药指南进行提示，并针对居民亚健康状态提前进行风险预防。

全国建成1700多家互联网医院，7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”，2200多家三级医院初步实现院内互通……国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局2022年11月印发的《“十四五”全民健康信息化规划》显示，近年来，中国全民健康信息化建设成效显著，群众看病就医获得感不断提升。

业内人士表示，互联网信息技术和运营模式的优势，推动了平台覆盖的患者人群持续扩大，越来越多的患者通过互联网医疗平台作出医疗决策，需要医生进行线下干预的患者会分流到全国各大医院。

随着互联网就诊规模扩大，越来越多医药、科技企业加入该发展模式，各大互联网医疗经营主体，对服务模式进行了优化升级，通过产品升级、科技赋能等方式做好服务品控。九芝堂开通了线上中医医疗服务，让日常保健医疗的消费者也能及时满足就诊需求。修正健康以科技系统赋能，前置审方、合理用药智能系统，帮助提示配伍、特殊人群等用药风险，保障处方质量，降低医疗风险。

数据显示，截至2022年12月，我国互联网医疗用户规模已达3.63亿，数字医疗为解决优质医疗资源共享等问题提供了可行方案。业内人士表示，新技术应用是线上服务消费快速增长的重要驱动因素，新一代信息技术与服务业深度融合，使服务消费市场增长潜力加速释放。同时，各形式主体要不断提升医疗质量、保障患者安全，未来行业准入和发展都将受到进一步监管，并且会更加严格和规范。

(责编：乔业琼、吕骞)
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