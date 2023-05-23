人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“三夏”麦香飘神州系列报道

我国主产区冬小麦收获进度达4.8% 多地“虫口夺粮”夯实丰收之基

2023年05月23日08:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月23日电 （记者李栋）当前我国主产区冬小麦从南到北逐渐成熟，全国收获进度达4.8%，多地开展“一喷三防”确保夏粮“虫口”夺丰收。

最新农情调度显示，西南地区麦收正在扫尾；长江中下游地区小麦开始陆续收获；华北地区小麦再有5天左右也将陆续收获，届时全国小麦将迎来大面积开镰。

夏粮是全年粮食生产的第一季，其中小麦占夏粮产量的九成以上，当前，夏粮主产区正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期，实现“虫口夺粮”对全年粮食产量至关重要。连日来，山东河南等多个主产区加强小麦“一喷三防”作业，确保夏粮增产丰收。

伴着隆隆的轰鸣声，装载着农药的植保直升机缓缓升空，旋翼下巨大的气流推动农药雾流均匀散开，精准地喷洒在麦田上。在山东省菏泽市鄄城县左营镇滩区的小麦“一喷三防”统防统治作业现场，当地农业农村局植保人员、飞防公司机组人员正密切协同做好地勤保障，确保飞防作业安全顺利。

“1000多亩小麦仅仅用了5分钟时间就完成了喷洒作业，现在政府免费提供农药，既省时又省力，效果还好。”说起现在的飞防成本和效率，左营镇种粮大户刘传仓心里乐开了花。

“近期，‘一喷三防’工作要确保药物喷洒到每一块麦田。”鄄城县农业农村局植保站站长、推广研究员路迈介绍，与小型无人机相比，植保直升机载药量大、喷洒效率更高，适合滩区麦田的开阔地带，可以达到防病、治虫、防干热风以及增加粒重的目的。

“今年通过成立6个小麦病虫害防控指导小组，深入田间地头进行技术指导，为全面做好小麦病虫害防治工作提供了技术支持，今年丰收在望。”鄄城县农业农村局相关负责人说。

“三夏”之际，麦浪滚滚。在河南省夏粮主产区，飞防作业同样紧张有序。安阳县韩陵镇种粮大户李新花对今年的丰收心里早就有了底气。“国家的政策给力，既为大家免费飞防，又能有效治理病虫害。再加上农业专家的科学指导，今年小麦丰收不成问题。”

“大面积开镰日期临近，夏粮一天不到手，管理一天不放松，当前正开展赤霉病第二次防控，进行群防群治，突出抓好后期‘一喷三防’，目的就是促灌浆、增粒重、争高产，奋力夺取夏粮丰产丰收。”安阳县植保植检站站长张迎彩介绍。

据了解，自4月下旬以来，安阳县针对春季小麦病虫害发生实际情况，为全县47万亩小麦统一实施了小麦病虫害无人机飞防作业，为实现小麦丰产丰收保驾护航。

按照国务院部署，中央财政已下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，支持河南、河北、安徽、山东、甘肃、宁夏、新疆等22个小麦生产省份，在小麦生产中后期混合使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂，做到冬小麦和夏收春小麦全覆盖，促进夏粮稳产丰收。

“各地要把‘虫口夺粮’作为抓好当前夏粮生产工作的大事要事，在责任、资金、技术、服务等方面协同发力，确保把小麦赤霉病、条锈病防控措施落实落细落到位，为全年粮食产量再达1.3万亿斤以上开好头、起好步。”农业农村部相关负责人说。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
雅万高铁5月22日开始联调联试
　　人民网北京5月22日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间5月22日下午16时（北京时间17时）起，雅万高铁开始联调联试，标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定了坚实基础。 中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化。…
国家金融监督管理总局：保险业偿付能力充足率保持在合理区间
　　人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局日前召开的偿付能力监管委员会工作会议指出，今年一季度，保险业实现原保险保费收入1.95万亿元，同比增长9.2%。一季度保险资金年化综合投资收益率为5.24%，呈现回升向好态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部