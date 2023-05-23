人民网北京5月23日电 （记者李栋）当前我国主产区冬小麦从南到北逐渐成熟，全国收获进度达4.8%，多地开展“一喷三防”确保夏粮“虫口”夺丰收。

最新农情调度显示，西南地区麦收正在扫尾；长江中下游地区小麦开始陆续收获；华北地区小麦再有5天左右也将陆续收获，届时全国小麦将迎来大面积开镰。

夏粮是全年粮食生产的第一季，其中小麦占夏粮产量的九成以上，当前，夏粮主产区正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期，实现“虫口夺粮”对全年粮食产量至关重要。连日来，山东河南等多个主产区加强小麦“一喷三防”作业，确保夏粮增产丰收。

伴着隆隆的轰鸣声，装载着农药的植保直升机缓缓升空，旋翼下巨大的气流推动农药雾流均匀散开，精准地喷洒在麦田上。在山东省菏泽市鄄城县左营镇滩区的小麦“一喷三防”统防统治作业现场，当地农业农村局植保人员、飞防公司机组人员正密切协同做好地勤保障，确保飞防作业安全顺利。

“1000多亩小麦仅仅用了5分钟时间就完成了喷洒作业，现在政府免费提供农药，既省时又省力，效果还好。”说起现在的飞防成本和效率，左营镇种粮大户刘传仓心里乐开了花。

“近期，‘一喷三防’工作要确保药物喷洒到每一块麦田。”鄄城县农业农村局植保站站长、推广研究员路迈介绍，与小型无人机相比，植保直升机载药量大、喷洒效率更高，适合滩区麦田的开阔地带，可以达到防病、治虫、防干热风以及增加粒重的目的。

“今年通过成立6个小麦病虫害防控指导小组，深入田间地头进行技术指导，为全面做好小麦病虫害防治工作提供了技术支持，今年丰收在望。”鄄城县农业农村局相关负责人说。

“三夏”之际，麦浪滚滚。在河南省夏粮主产区，飞防作业同样紧张有序。安阳县韩陵镇种粮大户李新花对今年的丰收心里早就有了底气。“国家的政策给力，既为大家免费飞防，又能有效治理病虫害。再加上农业专家的科学指导，今年小麦丰收不成问题。”

“大面积开镰日期临近，夏粮一天不到手，管理一天不放松，当前正开展赤霉病第二次防控，进行群防群治，突出抓好后期‘一喷三防’，目的就是促灌浆、增粒重、争高产，奋力夺取夏粮丰产丰收。”安阳县植保植检站站长张迎彩介绍。

据了解，自4月下旬以来，安阳县针对春季小麦病虫害发生实际情况，为全县47万亩小麦统一实施了小麦病虫害无人机飞防作业，为实现小麦丰产丰收保驾护航。

按照国务院部署，中央财政已下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，支持河南、河北、安徽、山东、甘肃、宁夏、新疆等22个小麦生产省份，在小麦生产中后期混合使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂，做到冬小麦和夏收春小麦全覆盖，促进夏粮稳产丰收。

“各地要把‘虫口夺粮’作为抓好当前夏粮生产工作的大事要事，在责任、资金、技术、服务等方面协同发力，确保把小麦赤霉病、条锈病防控措施落实落细落到位，为全年粮食产量再达1.3万亿斤以上开好头、起好步。”农业农村部相关负责人说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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