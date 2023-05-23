一季度全国新设个体工商户超500万户 远超疫情前同期水平
人民网北京5月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2023年一季度，全国新设个体工商户503.0万户，同比增长14.3%，远超疫情前同期水平。
市场监管总局发布数据显示，2023年一季度，新设个体工商户较快增长，全国新设个体工商户503.0万户，同比增长14.3%，远超疫情前同期水平（2019年一季度324.3万户）。截至一季度末，全国登记在册个体工商户1.16亿户，占经营主体总量的三分之二，成为改善民生、促进就业、增强经济韧性的重要支撑。
市场监管总局相关负责人表示，今年以来，随着疫情防控较快平稳转段，生产生活秩序全面恢复，稳增长政策持续显效，以个体工商户为代表的百姓生活的“烟火气”迅速回归，焕发出强大的生机活力。
今年以来，受疫情影响较大行业明显回暖。市场监管总局发布数据显示，一季度，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业等行业新设个体工商户分别为7.5万户、18.8万户、67.9万户、265.1万户，同比分别增长39.0%、25.1%、19.8%、10.4%。
近年来，随着新技术、新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，网络直播、微商电商等“新个体经济”不断涌现，为我国经济转型升级注入了新的活力。
市场监管总局发布数据显示，截至一季度末，全国登记在册“四新”经济个体工商户3515.4万户，总量占比由2019年的24.9%持续提升至30.2%，“新个体经济”活力显现。
上述负责人表示，个体工商户规模小、经营灵活，疫情后快速恢复生机活力，为方便人民群众生活、畅通经济微循环发挥了重要作用。下一步，市场监管总局将采取有效措施促进个体工商户高质量发展，实施分型分类精准帮扶，加大“个转企”探索力度，鼓励、支持、引导个体工商户持续健康发展。
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