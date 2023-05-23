人民网北京5月23日电 （记者李栋）减损就是增产，降耗就是增收。我国粮食生产已实现“十九连丰”，加强节粮减损引导合理消费，是耕好“无形良田”的重要举措。近日，以“储备安全 科学减损”为主题的全国粮食和物资储备科技活动周在安徽合肥启动。

据了解，本次科技周聚焦国家粮食和物资储备安全战略，突出科技和人才在推动节粮减损、粮食产业高质量发展、增强粮食和储备安全保障能力的重要支撑作用，将重点展示粮食和物资储备科技创新重大成果、高水平人才队伍和院校建设成效，促进科技创新和科学普及协调发展。

国家发展改革委党组成员、副主任，国家粮食和物资储备局党组书记、局长丛亮表示，当前，百年未有之大变局加速演进，应对风高浪急乃至惊涛骇浪的严峻考验，“天下粮仓”和“大国储备”关键时刻守底线的作用更加突出。这些都对依靠创新驱动实现粮食和物资储备高质量发展，提出了新的更高要求。

据了解，在科学减损方面，国家粮食和物资储备局为减少收购损失，已安排建设5500多个专业化粮食产后服务中心，为农户提供粮食清理、干燥、储存等服务，推广使用近1000万套农户科学储粮装具，按要求使用装具的农户储粮损失由平均8%降至2%以内。

在技术减损方面，通过推广储存环节应用“四合一”储粮技术，气调储粮、控温储粮等技术，国有粮库储藏周期粮食综合损失率降至1%以内。

此外，在运输环节开发应用铁水联运接卸、运输专用车等技术装备，减少粮食运输损耗。在加工环节，适度减少成品粮生产损失，升级改造加工设备，减少不必要的粮食、油料损失和消耗，提高成品粮出品率和副产物综合利用率，并研究制定适度加工的国家和行业标准，用标准引领节粮。

在宣传教育方面，通过结合世界粮食日和全国粮食安全宣传周等活动，持续不断开展粮食节约减损、爱粮节粮、营养健康宣传教育，积极营造厉行节约、反对浪费的社会氛围，增强全民节约粮食的自觉意识和行为习惯。

据了解，活动周期间，各地将围绕科技和人才兴粮兴储、应急物资储备、优质粮食工程、节油增绿、农户科学储粮、粮油适度加工等方面开展科普宣传，号召有关单位开展科普宣传进社区、进家庭、进学校、进企业、进军营等活动。

(责编：乔业琼、吕骞)

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