本报记者 何 聪 王汉超 王伟健

昆山经济技术开发区。

中科可控整机智能制造产线。

华天科技（昆山）电子有限公司智控中心。

三一重机昆山产业园车间。

以上图片均由昆山市委宣传部提供

昆山，再次站在高峰，也再次望向新的远方。

2022年，昆山完成地区生产总值5006.7亿元，在全国百强县市榜单上夺得十八连冠。

改革开放之初，昆山曾在苏州县区中垫底。1984年，当国家在沿海12座城市设立首批国家级经济技术开发区时，不在其列的昆山不甘人后，“自费创办工业区”。直到1992年获国务院批准，昆山开发区终于正式跻身“国家级”队列。

新时代10年，昆山经济总量连跨3000亿元、4000亿元、5000亿元台阶，在绿色发展、科技创新、新型城镇化等方面创造了县域发展的多个“第一”。

从加工起步进而串珠成链，从集成组装进入研创开发，从县域领跑到打开全球视野，从敢为人先到全面发力，昆山正在高质量发展的新赛道上加速奔跑。

聚能：数十年强链补链造链，产业链在，昆山就是一方“强磁场”

昆山人至今记得，20多年前他们在笔记本电脑组装产业中刚站稳脚跟，就做了个影响深远的布局。当时，他们对笔记本电脑零部件一项项比对，分析哪些部分昆山还不能生产，就重点攻关、精准招商。几年下来，笔记本电脑几乎所有零部件生产环节都在昆山完成布局，一条总产值超6000亿元的电子信息产业链成形。

在别人招商“挖到篮里都是菜”的年代，昆山就盯准了产业链布局。直到今天，这条秘诀仍是昆山蓄势聚能的底气所在。昆山市委书记周伟在党的二十大首场“党代表通道”采访活动现场这样总结：“昆山之所以能够保持全球笔记本电脑‘三分天下有其一’的市场份额，就是坚持‘缺什么招什么’，打造了完整产业链。”

专攻柔性屏、专注OLED（有机发光二极管）显示技术的维信诺就是在产业链上与昆山相互寻找、双向奔赴的案例。

在维信诺科技有限公司展厅内，手机屏像纸张一样卷折，可以被风轻盈地吹动，丝毫不影响屏上的清晰画质。鲜活的展示场景背后，是当年的坚持。2009年，维信诺转型做AMOLED（有源矩阵有机发光二极体），需要3亿元研发试验的投资。一旦失败，3个亿就打了水漂。这对于昆山维信诺显示技术有限公司是笔巨款，他们也很犹豫。但昆山坚持投资，铁了心把项目做成。

那个阶段，昆山电子信息产业“个头”虽已不小，但在面板、软件和芯片等核心环节缺少自主创新技术的支撑，“缺芯少屏”问题尤其突出。昆山需要维信诺这样的科创企业，维信诺需要昆山的创新发展环境。

经过不懈努力，2022年，维信诺智能手机面板出货量达3700多万片，居全球第四。

沿着这根链条，2004年，昆山瞄准光电产业转型升级机遇，开始打造光电产业园，先后引进龙腾光电、友达光电等行业龙头企业。当年的种子，19年后已经长成枝繁叶茂的大树。谁能想到，α硅、低温多晶硅、氧化物半导体、主动有机发光，光电显示技术的4条重要路线，在一个园区同时具备先进产能。

蓄能聚力时，产业链吸引上下游，强如磁场；经风应变时，产业链也让昆山坚如磐石。根据《昆山现代产业体系建设行动计划（2022—2025年）》，昆山在电子信息、装备制造两个千亿级产业带领下，正在形成6个百亿级产业集群。

有链强链，缺链补链。没有链，昆山认准了，也能“无中生有”造一条链出来。昆山不是咖啡产地，也不是主要消费市场。2020年3月，全球咖啡烘焙与零售巨头星巴克落户昆山，抓住这一机遇，昆山全力打造集物流分拨、平台交易、研发制造、品牌销售于一体的咖啡全产业链基地，快速架构了一条以咖啡为主的千亿级高端食品产业链条。

用足“产业链招商”这个看家本领，昆山屡试不爽。“上下楼就是上下游，产业园就是产业链”已经由当年的口号变成今天的现实。

在链上摸爬久了，积累足了，自然要向产业链高端进发。昆山用20多年的实践，由最初的电脑拼装，走向新型显示、集成电路、智能终端等产品的生产与配套。5年前，昆山又抓住了先进计算产业新风口。如今，南淞湖畔曾经的芦苇滩上，一个先进计算产业链集群强势崛起。5年后，这里又将是国际一流的先进计算、整机系统智能制造产业基地。

创新：发现“强劲增量”，用自身发展的确定性，应对外部环境的不确定性

“市场越不好越要投放新品！不仅国内要创新，闯国际市场同样靠创新。”好孩子集团董事局主席宋郑还说。

人们没想到，一个不起眼的童车市场，昆山的“好孩子”抢抓机遇，依靠科技创新、产品创新，市场占有量稳居全球第一。这样一家上世纪80年代濒临倒闭的校办企业，是如何起死回生并走向巅峰的？

最初，好孩子就是靠一款多功能的专利设计站稳脚跟。跟着市场求新求变让他们逐渐壮大，最后一路冲向国际市场最高端。他们把欧美最高时速50公里的儿童汽车安全座椅撞击试验，提高到时速80公里，通过蜂窝铝等航天技术，确保安全座椅中的仿真婴儿安然无恙。在好孩子公司展厅里，既有轻轻一抖就能快速展开的“口袋车”，也有碳纤维材质打造的全球最轻婴儿车。这样的创新能力，令好孩子在行业稳稳占据主动。

“只有用自身发展的确定性，才能更好应对外部环境的不确定性，创造更多可能性。”周伟介绍，面对激烈的国际竞争，昆山不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，切实担负起“走在前、挑大梁、多作贡献”的重大责任。

近年来，昆山以打造国家一流产业科创中心为主线，加快形成科技创新策源地、人才创新创业首选地、科技成果转化集聚地，一批“以我为主”、自主可控的科创企业茁壮成长。

指甲盖大小的芯片，制作难度相当于在指甲盖上建造一座城市。多年来，澜起电子科技（昆山）有限公司专注芯片研发，其研发的高性能DDR5内存接口芯片荣获2022年第十七届“中国芯”年度重大创新突破产品奖。

昆山有座运营了16年的燃煤发电厂，如今摇身一变，成为当地首屈一指的科创综合体。这座“新旧融合”的科创综合体总投资约25亿元，建筑面积约28万平方米，目前汇聚了苏州贝莱克金刚石、苏州恒驰数字打印、苏州合煌能源科技等3D数字技术、生物医药、能源科技领域的优质企业。

昆山空间宝贵，产业必须从粗放走向集约。多年来，昆山坚持以亩均效益为衡量产业的核心指标，分辨“低产田”和“高产田”，倒逼“有限”空间迸发“无限”能量。今年年初，昆山提出打造40个专业特色创新园区，推动园区实现从平面式向立体式、从粗放式向集约式、从制造型向创新型的转变。

昆山制造正在变身昆山创造。3年来，昆山实现了2600多家规上工业企业智能化改造和数字化转型全覆盖。2022年，净增高新技术企业480家，创下新高，总量增至2744家，占苏州市1/5。

科技企业扎堆，背后是昆山默默培育的苦功。2015年，在清华大学“昆山周”活动上，中国科学院院士南策文带领冯玉川等多名博士与昆山结缘。很快，清陶能源便在昆山成立。该公司总经理李峥说：“长达两年多，我们没有为昆山创造实质性的经济效益，但昆山依然全力支持，为我们提供宽松的环境、肥沃的土壤。昆山像我们的同行者，一路陪伴。”

如今，清陶的柔性固态锂电池，在经受折弯、剪切、针扎等“考验”时，依然不冒烟、不燃烧、不爆炸，还可照常供电。靠着更高的能量密度、更短的充电时间、更强的安全性能，清陶的产品在新能源领域迅速崭露头角。

2022年，昆山全社会研发投入占地区生产总值比重提高至3.83%。昆山市科技局局长蒋跃表示，昆山尝到创新的甜头，认准了未来方向，今后将咬定青山不放松，坚持把科技创新的“关键变量”不断转化为高质量发展的“强劲增量”。

开放：走出去引进来敢尝鲜，打开全球视野，小城市也做大布局

在昆山元宇宙产业大会2023春季会上，中国工程院院士、同济大学建筑学院教授吴志强发出了这样的感慨：“我在全国各地听了不少元宇宙主题的会，大部分在讲元宇宙是什么，只有昆山在讲元宇宙产业是什么。”

会上，16家元宇宙企业签约落地，8个元宇宙应用场景发布。不久前，昆山还发布了元宇宙产业发展行动计划，建立了产业发展基金，亮出豪言壮语“打造元宇宙产业看昆山、发展元宇宙产业来昆山”，展现出一个宏大愿景。

元宇宙对很多人仍是个比较陌生的领域，国际巨头的投入短时间也难见回报，昆山凭什么敢于“押宝”？昆山市改革发展研究中心科长郭颖韬解释：“纵观昆山的发展，不断突破自我，打开胸怀，也就总能踏准节拍、主动求变。不论组装笔记本电脑，还是生产智能主机，到接下来看好可穿戴设备，昆山都不是跟风转、盲目转，而是跟着不断增强的行业认知转、自身能力转、前沿信息转。”

不能等风口到了再做准备。去年9月，昆山市委理论学习中心组专题学习“元宇宙技术应用及产业发展”；同时昆山首次全程采用VR（虚拟现实）技术举办元宇宙产业发展战略咨询会。今年春节后第一个工作日，昆山干部便围绕“数字城市元宇宙”进行了专题学习。

时不我待，昆山走出去、引进来，要让“国企敢干、民企敢闯、外企敢投”。一季度，昆山招商人员多批次赴新西兰、新加坡、德国等地招商，登门拜访戴尔、丰益国际等50余家企业，引进固铂轮胎、恩斯克汽车等8个注册外资超3000万美元的项目以及理律生物、台光电子两个注册外资超1亿美元项目。

尽管外部形势趋于复杂，昆山依然成为全球资本乐于登陆的热土——

1月，由美国500强企业固特异轮胎投资的高性能子午线轮胎扩建项目在昆山注册，新增投资总额2亿美元，成为2019年以来苏州范围内最大的美资增资项目。几天后，总投资20亿元的太古可口可乐昆山项目签约落户，成为其在华最大的单笔投资。

2月，昆山市政府与新加坡丰益国际签署合作协议，总投资3.5亿美元的丰厨昆山现代食品特色产业园启动。

仅一季度，昆山就完成实际使用外资8.7亿美元，总量创历史同期新高，同比增长170.1%。

5月4日，随着一辆满载货物的半挂车缓缓驶出，芬兰通力集团在华制造的第150万台整梯正式发运。作为全球电梯及自动扶梯产业最大的供应商之一，通力集团自1996年在昆山投资设厂，至今已累计投资13.8亿元。

通力集团总裁兼首席执行官韩瑞龙说，昆山已是他们在全球最大的生产基地、研发基地之一，产品还出口至90多个国家和地区，“这些年来，我们已经与昆山牢牢融为一体。”

截至目前，昆山集聚了全球79个国家和地区的9600多个项目，总投资超1200亿美元。2022年，全市完成实际使用外资17.3亿美元，增长252.4%，创近十年来新高。

蓄势：好环境是营造出来的，“内聚”精气神，“外联”新机遇

去年11月，中国500强企业东山精密新能源汽车零部件智能制造中心在昆山千灯镇启动建设，跑出了“1周签约、3周挂牌、5周开工”的审批新速度。

“七天发四证”“三天发四证”“一天发五证”，昆山不断刷新重大项目行政审批速度，让投资者获得比黄金还宝贵的信心。

2001年，三一重机有限公司落户昆山。在此之前，三一集团考察了全国多地。时任三一集团董事长梁稳根回忆：“在众多选项中，昆山给出的优惠条件不算多的。但仔细权衡之下，我们还是把项目落户昆山。昆山的营商环境优、办事效率高。实践证明，我们选对了。”

走进三一重机生产车间，机械臂有序运转，运输机器人来回穿梭。在数字大脑控制下，车间的下料、分拣、组对、焊接、喷涂、检测等各个环节都由机器人完成。每10分钟就有一台挖掘机下线。

三一集团基建总部相关负责人说：“企业所需要的环境就像我们的车间，极其高效，又极其有序。”三一重机挖掘机研发制造基地是总投资120亿元的大项目，项目从签约到施工许可，再到配套设施论证、审批等，昆山开发区工作队全流程服务。

眼里有大企业，也关注小个体。5月13日上午，个体工商户王黎明需要办理奶茶店的行政审批手续，他没有选择前往政务服务大厅，而是到昆山大西门商业街区的自助服务机，在“家门口”就顺利地打印出了营业执照。

昆山市发改委副主任林利剑介绍，昆山主动对标世界银行最高标准，连续5年发布营商环境政策，先后推出营商环境白皮书、“二十八条”、“十六条”、“三十条”营商环境新政，创新推出“昆如意”营商服务品牌。今年4月11日，又召开政策发布会，发布《昆山市深化“昆如意”营商环境2023年创新行动方案》，围绕六大亮点推出25条含金量十足的“干货”举措。

时代的浪潮，正把昆山带入更宏阔的发展格局。因应长三角一体化发展，昆山提出“东接、西融、北联、南协”区域联动发展策略。向东接轨上海，当好苏州全面对接上海“桥头堡”；向西融入苏州主城，打造苏州市内全域一体化发展创新强引擎；向北联动沿江港口，共同打造苏州先进制造增长极；向南协同推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设，打造江南文化样板区。

以“内聚”强化协同发展，以“外联”拓展战略空间。昆山不再简单做产业溢出的承接者，而主动做联动发展的同行人。融入大势，昆山再一次登高远望，走在高质量发展前列的澎湃动力如春潮涌动，在新征程上迈出坚实步伐。

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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