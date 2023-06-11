人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6月9日，在第十六个世界认可日主题活动上，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布认可工作服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施。

据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）相关负责人介绍介绍，此次发布的十项措施聚焦一带一路、食品安全、绿色发展、新兴智能、质量提升五个领域。十项措施具体为：

一是围绕国际互认领域，积极对接国际先进技术、规则、标准，探讨加入国际认可组织新增互认制度的可行性和必要性。

二是围绕国际贸易领域，加强对国外技术贸易壁垒的跟踪、研判和应对，提供更广泛地国际市场准入。

三是围绕一带一路领域，积极为沿线经贸投资活动提供技术支撑。

四是围绕有机产品、良好农业规范、良好生产规范、危害分析与关键控制点、食品安全领域，加强认可管理，深化认可信任传递机制，提高食品农产品质量安全水平。

五是围绕“双碳”领域，丰富审定与核查机构认可制度供给。

六是围绕环境、能源、低碳、有机、绿色产品、温室气体、森林、能源之星、光伏、风电、新能源汽车、环境检测、EPA复合木制品领域，加快构建节能环保认可体系，促进供应链提升价值。

七是围绕供应链安全、资产管理、道路交通安全、电子商务、服务业、物流安全、商品检验、校准领域，深化技术研究，提供高质量认可服务。

八是围绕物联网、工业互联网、车联网领域，为相关检验检测机构发展提供认可支持。

九是围绕质量基础设施领域，在成渝地区双城经济圈开展下沉式认可服务可行性研究，通过细化需求、优化服务，提升质量基础设施服务集成效能。

十是对标国际先进标准，促进内外贸产品同线同标同质，为政府监管和贸易各方提供信任证明。

上述负责人表示，认可是国家质量基础设施的重要组成部分，也是国际通行的促进贸易便利化手段。CNAS一直以传递信任、服务发展为使命，为改善质量供给、提振消费信任、维护产业链供应链稳定发挥了积极作用。

截至2023年5月底，CNAS累计认可检验检测认证机构1.6万余家，包括认证机构245家，检测机构15275家，检验机构873家，审定与核查机构8家。涉及国民经济的大多数行业；签署了15项国际多边互认协议，协议范围覆盖116个国家/经济体，占全球经济总量的96%以上。

(责编：王连香、吕骞)

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