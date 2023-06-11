人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国合格评定国家认可委员会：发布服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施

2023年06月11日14:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6月9日，在第十六个世界认可日主题活动上，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布认可工作服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施。

据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）相关负责人介绍介绍，此次发布的十项措施聚焦一带一路、食品安全、绿色发展、新兴智能、质量提升五个领域。十项措施具体为：

一是围绕国际互认领域，积极对接国际先进技术、规则、标准，探讨加入国际认可组织新增互认制度的可行性和必要性。

二是围绕国际贸易领域，加强对国外技术贸易壁垒的跟踪、研判和应对，提供更广泛地国际市场准入。

三是围绕一带一路领域，积极为沿线经贸投资活动提供技术支撑。

四是围绕有机产品、良好农业规范、良好生产规范、危害分析与关键控制点、食品安全领域，加强认可管理，深化认可信任传递机制，提高食品农产品质量安全水平。

五是围绕“双碳”领域，丰富审定与核查机构认可制度供给。

六是围绕环境、能源、低碳、有机、绿色产品、温室气体、森林、能源之星、光伏、风电、新能源汽车、环境检测、EPA复合木制品领域，加快构建节能环保认可体系，促进供应链提升价值。

七是围绕供应链安全、资产管理、道路交通安全、电子商务、服务业、物流安全、商品检验、校准领域，深化技术研究，提供高质量认可服务。

八是围绕物联网、工业互联网、车联网领域，为相关检验检测机构发展提供认可支持。

九是围绕质量基础设施领域，在成渝地区双城经济圈开展下沉式认可服务可行性研究，通过细化需求、优化服务，提升质量基础设施服务集成效能。

十是对标国际先进标准，促进内外贸产品同线同标同质，为政府监管和贸易各方提供信任证明。

上述负责人表示，认可是国家质量基础设施的重要组成部分，也是国际通行的促进贸易便利化手段。CNAS一直以传递信任、服务发展为使命，为改善质量供给、提振消费信任、维护产业链供应链稳定发挥了积极作用。

截至2023年5月底，CNAS累计认可检验检测认证机构1.6万余家，包括认证机构245家，检测机构15275家，检验机构873家，审定与核查机构8家。涉及国民经济的大多数行业；签署了15项国际多边互认协议，协议范围覆盖116个国家/经济体，占全球经济总量的96%以上。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国合格评定国家认可委员会：发布服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施
　　人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6月9日，在第十六个世界认可日主题活动上，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布认可工作服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施。 据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）相关负责人介绍介绍，此次发布的十项措施聚焦一带一路、食品安全、绿色发展、新兴智能、质量提升五个领域。…
数读中国｜五个方面看中国动力电池长足进步
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部