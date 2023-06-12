本报记者 李亚楠

图①：2020年6月30日，本报经济版推出报道《稳稳的电 稳稳的幸福》。

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图②：国网喀什供电公司线路运维人员对电力铁塔进行检查。

王 康摄（人民视觉）

供电公司员工上门为民宿检查用电安全。

王 康摄（人民视觉）

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稳定的大网电，让新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县大同乡发生了巨大的变化。更舒适的日常生活，更高效的产业发展，更完善的公共服务，当地群众的生活日新月异，越来越幸福。

3年前，阿米尔江·艾力木和萨尔巴依·库尔巴尼克失业了——2020年6月29日，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县大同乡通上了大网电，作为乡里的小水电管护员，他俩曾经的岗位不复存在。

但那次失业，两人打心眼儿里高兴：“有了稳定的电，乡亲们的生活方便多了，而且，各方面都能发展起来，大同乡也跟上了乡村振兴的脚步，不愁新工作。”

这不，经过培训，阿米尔江成了乡卫生院的救护车司机，而萨尔巴依在做护边员之外，还加入了村里的家政服务队，和供电公司员工一起解决村里大小用电事宜。

日常生活更方便

刮了一晚上风，却没有影响萨尔巴依的睡眠，早上起来精神头儿不错。“刚通大网电时，一到刮风下雨就睡不好，这是管护小水电的时候养成的习惯。”两三个月后，萨尔巴依发现刮风下雨不会停电了，更不用半夜起来跑到山上开水闸，这才能踏实睡个好觉。

“库尔班·买买提亚尔家更换线路。”萨尔巴依配着奶茶一边吃馕一边翻开自己的记事本，上面是他今天的工作安排，第一条就是库尔班预约的线路更换。

吃完早饭，萨尔巴依背上工具包往库尔班家走，一边走一边解释：“他们家原来的电线旧了，现在开了牧家乐，用电地方多，要换新的。”

3年前，从干了15年的小水电管护员岗位上退下来后，萨尔巴依成了一名护边员。但因为他长期从事电力工作，乡亲们和刚到岗的供电公司员工还不熟悉，乡亲们有啥用电方面的事儿都爱找他，休息时间，他就当起了大家的“电保姆”。

刚通电，萨尔巴依拿着供电公司配发的POS机帮助老乡缴费。后来村里改成电采暖，大家又经常向萨尔巴依请教和寻求帮助。

2021年5月，萨尔巴依家所在的阿依克日克村要成立家政服务队，需要一个人专门负责解决村里人的用电问题，他主动报了名，现在已经成了供电公司的得力干将。

给库尔班家换完线路，已经快到中午，萨尔巴依赶回家。“早上没来得及给你介绍，现在带你看看。这是电采暖的开关，冬天一按这个开关，过一会儿家里就暖和了。”

妻子英吉比格·拜格多来提正在用电磁炉做饭，洗衣机里正在甩干昨天换下来的衣服。“通电后，最让人高兴的就是洗衣机能用了，不用冷水手洗衣服太幸福了，你看我的手是不是都好看了？”英吉比格笑着问。的确，与3年前相比，她手上的皮肤细嫩了不少，也没了冻疮的痕迹。

2021年，大同乡完成电采暖户表安装工作，现如今大家都能在冬季用上安全、便捷的电采暖。萨尔巴依说，照明、做饭也都用上了电，现在房前屋后早已不见堆积着当柴火的树枝了。

产业发展有动能

夜幕下的大同乡灯光熠熠，门口的“大同欢迎您”5个大字欢迎着各地来的游客。

“欢迎你们来到我家，快请进！”萨依甫那孜尔·库尔班招呼着从北京来的游客张航一行六人进了自己家。大家还没坐定，萨依甫那孜尔已经从冰柜里端出一大盆自家做的酸奶，一人盛了一碗。“赶路辛苦了，大家喝碗冰镇酸奶。”

喝完酸奶，张航和朋友收拾好行李，好好洗了个热水澡，赶路的疲惫去了一大半，“来之前，听几年前来过的朋友建议要住在县城，说这里风景虽好，但因为没电，住宿条件比较简陋，结果没想到这几年变化这么大。”

张航一边和家人视频，一边通过镜头展示牧家乐里的风景：篱笆围起来的院落里一排整齐的葡萄架上，葡萄藤已经爬了一半，葡萄架后的菜地里种着白菜、大葱；房间里沙发和茶几摆放整齐，小套间里还有电视机……

2019年，萨依甫那孜尔把刚盖的富民安居房改造成了牧家乐，但因为没电，电器没法用，住着不方便，生意并不好。“别说冰镇酸奶了，头天晚上做好的第二天上午喝不完就会坏，肉类没法保鲜，我们的菜单里大部分都是风干肉，晚上还得点上蜡烛吃‘烛光晚餐’。”萨依甫那孜尔笑着说。

如今，用上了冰箱、冰柜，食材保鲜问题解决了，萨依甫那孜尔家的菜单丰富了不少，晚饭给大家准备了抓饭和清炖羊肉。目前村里正在开展烹饪培训，以后可以给游客带来点单式服务。在灯光下，大家一边吃饭一边聊天，屋里传出欢声笑语。

待到客人们都休息了，萨依甫那孜尔拿起手机，开始剪辑白天拍摄的视频素材，再上传到短视频平台，介绍自己的家乡和自己的牧家乐。“有很多人看了视频之后问我住宿的问题，有些还直接打电话预订房间。”最多的时候，家里一天能接待20个人左右，萨依甫那孜尔说，“今年3月底到4月初，收入已经有两万元左右了。”

有了电，乡里的产业发展就有了动能。目前，全乡共有68家牧家乐，还开了不少小超市、商店、餐馆，几户玉石初加工作坊也陆续开始营业，相比出售原石，效益大幅增加。

“产业带来的效益是看得见的，2020年大同乡人均年收入8264元，到2022年已经提高到了11910元，群众的获得感、幸福感不断提升。”大同乡党委副书记、乡长阿力木江·西仁说。

公共服务上台阶

大同乡中心小学三年级一班，屏幕上，不同颜色的文字标注着课文的重点、难点。校长兼语文教师李媛正给孩子们讲解课文。

下了课，孩子们拿着自己的水杯排队去恒温饮水机接水喝，李媛抽空和我们聊起来：“你们看到的教室是去年下半年改造的，教室、学生宿舍、教职工宿舍楼都安装了电采暖，孩子们在温暖安全的房子里上课、休息，相较烧煤炉子，老师和家长都放心。”

今年30岁的李媛，2019年从山西来到大同乡中心小学，没待多久就有点吃不消了。“老师们都用电灶做饭，集中到一个时间导致要么停电要么跳闸，尤其冬天，吃口热乎饭还得排队，还要轮流烧水给孩子用。”最难的是与外界联系，李媛说，“找手机信号要到乡政府门口。”

李媛萌生了辞职回家的念头，还好有次去塔县办事儿，回大同乡的时候看到了正在施工的电力职工，让她感觉“能用上稳定的电”的梦想不再遥远了。如今已是校长的李媛，谈起通电这几年的变化很是开心，“现在学校正在扩建，条件也越来越好了，我对学校的未来充满了期待。”

“今天晚饭食堂有烤包子！”有机灵的孩子向同学们报告好消息，教室里传来一阵欢呼声。李媛告诉记者，现在食堂有电烤箱、和面机、蒸箱等大功率电器，孩子们的伙食品种也很丰富。

太阳落山了，乡卫生院一楼办公室的灯全都亮着，忙碌了一天的医生们这会儿正在对白天的体检结果进行整理，这几天乡里正在组织体检。“这台尿检机今年是第一次接入电脑，再也不用手写报告了。”乡卫生院院长菲扎力·加米招呼着老乡有序排队等待检查。虽然这几天很忙，可他的心里很高兴，“B超机、X光机都是以前就有的，3年前有了电才真正开始用。现在很多检查在乡里就能做，有了检查结果，我们医院的医生给老乡看病也更有底气。”

菲扎力介绍，现在能做的体检项目有大生化、血常规、腹部B超、乳腺B超、心电图和X光。“牧民们不用再缺项体检或把血样往县医院送了！而且效率也高，手写报告变成了电脑操作，便捷多了。”

（范增琴参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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