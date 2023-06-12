人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

茶圣觉农上虞缘 虞山舜水翠茗香 ——“上虞翠茗”亮相2023北京国际茶博会

2023年06月12日08:17 | 来源：农民日报客户端
小字号

原标题：茶圣觉农上虞缘 虞山舜水翠茗香 ——“上虞翠茗”亮相2023北京国际茶博会

茶圣觉农上虞缘，虞山舜水翠茗香。6月10日，在2023北京国际茶博会上，由绍兴市上虞区政府主办，上虞区农业农村局承办的“上虞翠茗”北京推介会在北京展览馆举行。中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华在推介会上指出，产自当代茶圣吴觉农家乡绍兴上虞的浙江十大名茶“上虞翠茗”，外形独特呈花卷形，色泽翠绿油润；汤色杏绿明亮；香气清高持久；滋味醇厚甘爽；叶底嫩匀成朵绿亮。上虞翠茗品质优异且具很高的辨识度，上虞市要以当代茶圣吴觉农茶学思想为品牌赋魂，加大品牌宣传力度，茶旅融合、茶瓷融合发展，构建大品牌、大品类、大茶业。

“作为现代茶业开创者和奠基人吴觉农先生的故乡，近年来上虞区持续加大投入，整合优势资源，进一步擦亮“上虞翠茗”品牌，深入实施生态化、品牌化、融合化战略，以品牌建设为抓手，努力构建茶产业、茶文化、茶科技三“茶”统筹和三“产”融合的现代茶业体系，打造高附加值、高品质、高融合的青春茶产业，推动上虞茶产业高质量发展。”上虞区副区长黄俊毅说，作为浙东古老的茶乡，上虞拥有得天独厚的生态环境，被评为国家级无公害茶叶标准化生产示范县、国家级龙井茶原产地保护区、浙江省初制茶厂优化改造先进县、浙江省茶树无性系良种先进县、中国茶文化之乡。

据了解，早在汉代，上虞境内东南山区已有称作“大茗”的野生茶树。至唐代始，有人工栽培和加工茶叶。“茶圣”陆羽曾于公元764年泛舟舜江考察，《茶经》中即有茶叶“浙江以越州上”的记载。清顺治、康熙年间，上虞所产本色芽茶、贡熙珠茶曾被列为贡品。在历代的史籍中，记载着许多的上虞名茶：后山茶、凤鸣茶、覆卮山茶……上虞的茶叶历史同上虞一样悠长久远。

“上虞作为传统的绿茶产区，现有茶园面积4.5万亩，茶叶企业近百家，拥有茶叶省级名牌2只、著名商标8只。”上虞区农业农村局局长任中华说，目前，盛产翠茗、龙井、针形舜毫、辉白等多种名茶，其中以翠茗茶产量最大、销售最广，因其具有花卷形、翡翠色、甘爽味、嫩清香的浓郁高山茶特点，受到了消费者的广泛喜爱。

近年来，上虞区加强与中科院、浙江大学、省农科院等科研院校的合作力度，提升上虞翠茗茶“三摊三烘三炒”的九制特色加工工艺，指导5条自动化流水线生产，修订发布两项团体标准。实施茶树良种工程，提升茶叶生产基地，累计提升改造茶园面积3000余亩，创建省级生态茶园3个。

实施品牌使用准入制，与加盟企业签订承诺书，实行授权使用，确保品牌健康发展。上虞区政府通过将茶产业纳入区域公用品牌发展格局，全面实行统一的商标使用、生产技术、质量标准、产品包装、指导价格、品牌宣传管理模式，不断提高上虞茶叶的竞争力和影响力。

积极引导茶叶企业、合作社加盟共同参与品牌建设，抱团发展，形成合力，目前已有16家企业加盟，截至4月底，累计包装特级、一级、二级上虞翠茗茶2306公斤，产量较去年增长25.2%，产值较去年增长30.5%。加强产品开发，设计4款上虞翠茗产品包装和3款延伸产品。推动茶旅融合，发布全区首条茶旅精品路线，利用旧茶厂场地改造建成的心池民宿成为网红打卡点，为村集体每年增收近20万元。

据介绍，今年2月28日，上虞区举办了“上虞翠茗”茶叶公用品牌新闻发布会，“上虞翠茗”茶叶区域公用品牌和logo标识正式发布，品牌的升级启用对上虞茶产业和“三茶”统筹发展是一个新的起点，将带动引领全区名茶产销“两旺”。上虞区自全面启动农产品区域公用品牌建设以来，通过提档升级品牌、严格把控质量、创新丰富品类等举措，按照“六统一”模式科学管理，持续推进茶产业提质增效。同时，为提高“上虞翠茗”的影响力，上虞区积极策划开展系列茶事活动，打造上虞茶叶对外宣传的窗口。发起建立上虞区茶叶产业协会、上虞区茶文化促进会等行业组织，大力挖掘上虞茶文化，鼓励企业参与茶文化、茶叶农旅融合等项目建设，推进茶叶与旅游、教育、文化、健康养生等业态深度融合，实现知名度美誉度齐增。（黄建华）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国合格评定国家认可委员会：发布服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施
　　人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6月9日，在第十六个世界认可日主题活动上，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布认可工作服务质量强国建设促进贸易便利化十项措施。 据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）相关负责人介绍介绍，此次发布的十项措施聚焦一带一路、食品安全、绿色发展、新兴智能、质量提升五个领域。…
数读中国｜五个方面看中国动力电池长足进步
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部