原标题：益阳“安化黑茶”品牌推介会在京举行

立足新时代，实现新跨越，开启新征程。6月10日，2023北京国际茶业展益阳 “安化黑茶”品牌推介暨高端新产品发布会在北京举行。中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华，中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任王庆、益阳市人大常委会主任彭建忠、市政府副市长何军田出席推介会。推介会由益阳市政府主办，益阳市农业农村局、安化县人民政府、益阳市茶业协会承办，湖南省高马山农业有限公司协办。来自益阳市的中茶安化第一茶厂、益阳茶厂、白沙溪茶厂等十七家企业组团参加。

益阳是闻名遐迩的中国黑茶之乡，产茶历史悠久，独特的地理生态环境造就了安化黑茶的神奇品质，形成了多姿多彩的黑茶文化，深受消费者青睐。益阳种茶历史悠久，茶文化底蕴深厚，茶叶产业发展的生态优势、区位优势和生产技术优势明显。早在唐代就有“渠江薄片，其色如铁，芳香异常”的记载；明清时期，安化黑茶被定为官茶和贡茶，伴随着悠扬的驼铃声响彻万里茶道、走进皇宫后院。“茶市斯为最，人烟两岸稠”清朝时黄沙坪茶市和酉州茶市更是人声鼎沸、繁华异常。益阳安化是中蒙俄万里茶道的起点之一，地域内还保存着许多有关黑茶的历史文化遗存，如风雨桥、古茶亭、古茶钟、古茶碑、老招牌、老作坊等诸多茶文物，这是安化黑茶千百年发展历程的见证。

“近年来，益阳市牢牢守住发展和生态两底线，坚持将黑茶产业作为绿色生态产业，特色优势产业，脱贫主导产业来重点打造。”益阳市副市长何军田说，加大了对茶叶产业特别是黑茶产业的扶持力度，加快了生态茶园基地建设，加速了传统工艺创新，整合了各种优势资源，推动了黑茶产业向优质、生态、安全、高效转变，黑茶产业向高质量发展迈进。黑茶产业已成为巩固脱贫攻坚成果的主导产业、推进乡村振兴实施的支柱产业。安化黑茶品牌影响力持续提升。2008年安化黑茶被评为中国驰名商标，国家地理标志保护产品，2010年在上海世博会上，益阳茯砖茶，安化千两茶均被评中国十大名茶。2017年被评为中国十大茶叶区域公共品牌。成为湖南省首批进入“中欧100+100”地标产品互认互保名单的地标产品。2022年底，“安化黑茶”家族之中的“千两茶”、“茯砖茶”双双列入世界非物质文化遗产名录。目前，益阳市取得SC认证的茶叶企业180余家，国家级龙头企业1家、省级龙头企业10家、国家级高新技术企业6家。益阳茶厂、中茶安化第一茶厂、白沙溪茶厂三家龙头企业对助推黑茶产业升级、帮扶茶农增收、繁荣黑茶文化发挥积极的作用。“安化黑茶”获评国家地理标志保护产品、中国十大茶叶区域公用品牌，益阳板块的茶叶企业集群已成为茶叶湘军的主力军，全国茶产业的生力军。

中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任王庆说，好山好水出好茶，安化黑茶因其独特的种茶自然生态环境和传统的黑茶加工制作工艺而久负盛名，深受国内外消费者的热捧。希望益阳能守护产茶的好山好水，传承好黑茶加工工艺，加大宣传力度，持续擦亮安化黑茶这张名片。

中国工程院院士刘仲华在安化黑茶推介会上表示，多年来，安化黑茶通过益阳举全市之力打造，联合专家学者、企业家和茶农的共同努力，把一个过去仅仅作为边销茶的主要品类，通过产品创新、技术创新、业态创新，在产业生产条件、加工技术水平、产品质量稳定性和品牌影响力等方面都得到了显著提升，特别是品牌影响力越来越大，越来越多的人因为它的健康属性、品饮属性、文化属性和经济属性而爱上它，如今，无论是平民百姓还是社会精英，都渐渐认识了安化黑茶，品上了安化黑茶，慢慢又爱上了安化黑茶。

据介绍，经过10多年的发展，安化黑茶的产品真正实现了多元化。安化黑茶品种花色衍生了，方便化、高档化、时尚化的产品越来越多了；通过科技赋能，安化黑茶生产加工实现了清洁化、机械化、自动化、标准化、规模化，正向智能化的现代食品工业跨越；安化黑茶产业的业态也发生了根本性的变化，实现了茶旅文体康融合发展。

刘仲华院士指出，安化黑茶实现跨越式发展，一是要提升“高档化”；二是要展现收藏属性；三是要推进科技创新；四是要文化科技融合。要坚持守正创新，研发更多消费者喜爱的高端时尚黑茶新品，让更多的消费者了解安化黑茶，爱上安化黑茶，享受安化黑茶带来的健康生活。（陈亚兰）

(责编：曹淼、李源)

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