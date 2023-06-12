原标题：西施故里 千年石笕 ——诸暨“西施石笕”北京推介会举行

貌似西施秀美、质似王冕清高；烘炒碧玉结合，别出一格其窍。这是对一杯袅袅起清香的石笕茶最高的评价。6月10日，由中共浙江省诸暨市委、诸暨市政府主办的西施石笕品鉴会在北京展览馆举行。中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华，中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任委员王庆，中国茶叶学会理事长、中国农业科学院茶叶研究所所长姜仁华以及来自浙江大学茶叶研究所、浙江省农技推广中心、中华茶人联谊会和北京市西城区、浙江省绍兴市、诸暨市、省茶叶产业协会、黑龙江省茶业产业发展促进会及相关茶叶企业代表等出席推介会。

刘仲华院士在推介会上说，西施石笕茶作为原料为一芽一叶且成熟度较高的茶却具有汤色嫩绿明亮，香气馥郁持久，口感清新高雅、回甘生津的特点。同时，西施文化与石笕茶双IP的融合，利用文化价值为品牌赋魂。通过茶旅融合，茶康文养旅等多元产业结合，形成一条完整的茶产业链，综合规模和效益得到了有效的提高。

诸暨是越国古都、西施故里，人文历史底蕴厚重，茶文化源远流长。诸暨是“中国无公害茶之乡”“中国茶文化之乡”，也是浙江省主要产茶县之一。唐代茶圣陆羽就曾在《茶经》中记载，茶叶品质“浙东以越州上”。石笕茶在宋代正式问世，当时便是越州茗品；到了明代，更是被列为朝廷贡品。高山云雾出好茶，西施石笕主产于诸暨东白山500米以上的高山茶园，得天独厚的自然环境，造就了石笕茶形美味佳、鲜香浓醇的特点，正好结合了西施的美与茶叶的香，也印证了苏东坡的名句——“从来佳茗似佳人”。

“近年来，我们围绕做好茶文化、茶产业、茶科技三篇文章，打好政策扶持、科技赋能、品牌培育、茶旅融合组合拳，全力做大做响‘西施石笕’区域公用品牌，有力推动了茶产业节节高攀、茶市场欣欣向荣、茶效益蒸蒸日上。”诸暨市副市长童云英说，目前，全市茶叶年产量已达3200吨，综合产值达5亿元。

浙江大学茶叶研究所所长王岳飞介绍，石笕茶，产自诸暨东白山，早在南宋嘉泰《会稽志》中便有记载，明隆庆《诸暨续志》中就已说明石笕茶是名茶贡品。清雍正《浙江通志》载道：“诸暨各地所产茗叶，质厚味重，每年采办入京，岁销最盛。”石笕茶汤色嫩绿明亮、香气馥郁持久、口感清新高雅、叶底嫩匀成朵。1984年被评为浙江名茶。自1979年被列入全国18个茶叶生产基地县市后，诸暨一直位列全国和浙江省的茶叶主产区。2001年，诸暨市被评为“中国无公害茶之乡”，2008年被命名为浙江省特色优势产业（茶叶）强县，2010年被授予“中国茶文化之乡”称号，2018年被评定为“中国茶乡”。

“近年来，诸暨深度融合“西施”和“石笕”两大诸暨独有IP，大力推出西施石笕茶公用品牌。”诸暨市茶叶公用品牌管理服务中心金英说，2022年以来，诸暨市每年安排2000万元专项扶持资金，对茶叶公用品牌建设、茶园基础建设、茶叶经营主体培育、茶叶市场拓展等环节进行重点扶持，给予相应标准的补助。市茶叶公用品牌管理服务中心对使用“西施石笕”公用品牌的茶叶产品实行“六统一”管理机制，开辟茶叶市场一条街，授牌9家“西施石笕”形象店和1家旗舰店，组成茶企茶农的集聚地和“西施石笕”品牌建设发展的核心区。诸暨市还将通过优化茶叶基地建设布局、普及高新生产技术、创新产品开发利用等途径，不断提升茶叶价值链。

诸暨市农业农村局局长王跃介绍，茶产业作为诸暨市特色产业之一，诸暨市委、市政府高度重视茶产业发展，强化“三茶统筹”发展力度，围绕弘扬茶文化、提升茶科技、做大茶产业，形成“六茶共舞”，“三产融合”，“全价利用”的茶产业发展局面。通过不断延长茶产业链、提升茶价值链，全面打响“西施石笕”公用品牌。诸暨市大力发展一乡一品富民产业，有效带动强村富民、致富增收。

诸暨以自身“七山一水二分田”的地貌格局，创造了得天独厚的茶叶生长环境，现有茶园总面积10.3万余亩，茶农3万余户。截至目前，已生产春茶2614.9吨，总产值达4.85亿元。在第十八届中国茶叶经济年会上，诸暨荣获“2022年度茶产业规模化发展示范县域”和“2022年度茶业重点县域百强县”等荣誉称号。

为增强茶产业市场竞争力，近年来，东白湖镇作为诸暨市茶叶主产区之一，投资1000余万元完成“标准茶园示范基地”建设，更新优化茶叶品种、结构，应用现代农业新技术、以及采用先进的采摘机械设备，增添茶园的科技含量。同时按照无公害生产基地的要求进行规范化生产、管理，茶园土壤清洁率达90%以上，茶产品质量安全追溯率达100%。良种化推广为茶产业生产夯实了基础。诸暨市每年引进茶树良种进行推广，改造老茶园，至2022年，全市推广应用“龙井43”、“迎霜”、“乌牛早”、“浙农117”、“浙农139”、“中茶108”、“白茶1号”等新品种和无性系良种茶园，良种化率75%以上。茶树良种的推广有效地推进了诸暨市茶产业的转型升级，目前，名茶生产已经占据全市茶叶经济主导的地位。（陈亚兰）

(责编：曹淼、李源)

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