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茶乡看浙江 绿茶数嵊州 ——嵊州“越乡龙井”推介会在京举办

2023年06月12日08:26 | 来源：农民日报客户端
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原标题：茶乡看浙江 绿茶数嵊州 ——嵊州“越乡龙井”推介会在京举办

6月10日，由中共浙江省嵊州市委、市政府主办，嵊州市农业农村局承办，中国茶叶流通协会、北京市西城区政府支持，杭州和厚堂文化创意有限公司具体承办的2023越乡龙井推介会在北京展览馆举办，来自嵊州市的茶叶公用品牌“越乡龙井”受到茶友的青睐。中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华，中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任委员王庆，中国茶叶学会理事长、中国农业科学院茶叶研究所所长姜仁华，浙江大学茶叶研究所所长王岳飞和北京市西城区、浙江省绍兴市、嵊州市、浙江省农技推广中心、浙江省茶叶产业协会以及相关茶叶企业代表等出席推介会。

刘仲华院士在推介会上指出，中国是世界茶树原产地，而绿茶是中国茶叶永远的主板，所以期望绿茶产茶县坚定信心，继续走在产业最前沿。龙井茶是我国最有影响力的品牌，而嵊州市撑起了龙井茶品牌的产业规模；消费者是最讲性价比的，因此越乡龙井具有广阔的市场前景；嵊州市依托质量的底气，结合行业、企业联动，科技、文化联动，把品牌做得越来越强大，在国际市场提升品质与价格。

“浙江省嵊州市是全国最大的龙井茶生产基地，每年龙井产量占浙江省的三分之一，茶叶出口量占全国绿茶出口量的1/5。”嵊州市政府副市长宁春在推介会上介绍，嵊州也是“世界著名茶乡”，形成了以“越乡龙井”为核心的名茶区域公用品牌和以“嵊州珠茶”为代表的出口茶品牌，“一圆一扁”走红市场，在国内外享有较高的知名度和美誉度，有20万人从事茶及相关产业，茶叶产值约占全市农业总产值的18%，山区农民收入的50%-60%来自茶叶产业。

据了解，嵊州产茶历史悠久,早在汉代，嵊州就有种茶、采茶、饮茶的习俗；在南朝宋刘敬叔著的《异苑》一书中即有“剡茶”记载；唐朝，嵊州已是著名的产茶大县，茶圣陆羽曾“月色寒潮入剡溪”，留下“剡茶声，唐已著”的记载。李白、杜甫等文人墨客来嵊谈诗论道，品茗游历，铸就了唐诗之路的惊艳与美好。宋朝在嵊州设立了茶叶贸易的官方管理机构“茶事官置司”。新中国成立后当代茶圣吴觉农在嵊州三界创办了浙江省茶叶改良场，毕业学生成为我国茶界精英，遍及全国产茶地和大专院校。1998年，嵊州市以具有地域特色的“越剧之乡”和文化底蕴，注册了富有诗意和内涵的“越乡”茶叶商标，并作为全市龙井茶公用品牌。2016年，嵊州茶文化系统被原农业部列入全国408项具有潜在保护价值的农业生产系统。目前，嵊州采用“越乡+企业商标”的“母子商标”形式对全市龙井茶品牌进行整合，实行品牌、标准、包装、标识、宣传、监管“六统一”行业管理，走企业抱团开拓市场之路，全市已有2/3的茶叶企业使用“越乡龙井”品牌。“越乡龙井”先后被评为浙江省著名商标、浙江省十大名茶、中国绿茶区域公用品牌20强，50多次国内外名茶评比金奖。2023年越乡龙井品牌价值达37.6亿元，越乡龙井已成为嵊州龙井茶的核心品牌。

“近年来，嵊州市始终坚持‘绿水青山就是金山银山’意识，坚持越乡龙井、嵊州珠茶‘一圆一扁’双翼齐飞、重点打造，走出了一条生产规模化、质量标准化、市场网络化的发展新路。”嵊州市农业农村局局长汪美芳在推介会上说，全市龙井茶产量6000多吨，加工出口茶叶6万多吨，产品远销欧、亚、非等70多个国家和地区。多年来，嵊州市在茶园面积、茶叶产量、绿茶出口量、出口额等10个方面名列浙江省前茅。2022年，嵊州有茶园面积21万亩，茶叶产量1.89万吨，产值10.7亿元，全市有初制茶厂800多家，精制茶厂30多家。拥有国家级农业龙头企业1家、省级农业龙头企业5家，2023年春季越乡龙井价格比2022年同期提升20%。

“‘一片叶子富一方百姓’，在全面推进乡村振兴战略中，嵊州坚持高质量发展理念，发挥茶产业的传统基础优势，围绕打造‘性价比最高的龙井茶’这一目标，持之以恒抓质量、抓品牌、抓科技，进一步提升越乡龙井品质和品牌影响力，进一步巩固全国最大的龙井茶生产中心的地位，进一步加快茶叶大市向茶叶强市迈进。”宁春表示，通过品质提升、品牌培育、龙头带动、市场拓展、文化传承五大工程的实施，到2030年茶叶总产量稳定在2万吨，实现产值25亿元，其中龙井茶产量稳定在6000多吨，实现产值20亿元；年加工出口茶叶7万多吨，继续保持全国茶叶出口领先地位，争取把越乡龙井打造成国内著名的、有一定国际影响的茶叶品牌。

(责编：曹淼、李源)
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