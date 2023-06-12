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2023年世界认可日中国主题活动在青岛举办

2023年06月12日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者杨曦）2023年6月9日是第16个世界认可日，市场监管总局（国家认监委）联合中国贸促会、山东省人民政府在青岛共同举办世界认可日中国主题活动。

认证认可检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具。据统计，全球80%的贸易活动与技术性贸易措施有关，其中2/3涉及认证认可检验检测等合格评定活动。近年来，认证认可检验检测工作围绕产业体系布局全面推进能力建设，促进各行业加强质量管理，构建了统一开放的合格评定体系，有力促进市场制度规则统一，推动全球贸易便利化和内外贸一体化。其中，我国合格评定体系与国际全面接轨，互认范围覆盖全球经济总量95%以上的经济体。

今年世界认可日的国际主题是“认可：支持全球贸易的未来”。据介绍，市场监管总局（国家认监委）结合我国实际确定以“认证认可检验检测：建设质量强国促进全球贸易”为中国主题，在全国范围内部署开展世界认可日系列活动。活动期间，国家认监委与中国贸促会共同签署合作备忘录；发布认证认可检验检测服务“下基层、进企业、促贸易、惠民生”系列举措；CNAS发布服务质量强国促贸易便利措施；认证认可检验检测从业机构共同发布《认证认可检验检测行业“建设质量强国 促进全球贸易”青岛倡议》；开通山东首批企业CCC免办自我承诺便捷通道，同时上线合格评定服务贸易便利化平台“认e通”微课堂。

(责编：杨曦、高雷)
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