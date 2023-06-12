黄筱、冷彦彦

“这次来余村，看看有什么大变化？”汪玉成笑着问道。

在“绿水青山就是金山银山”理念发源地的浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村，村党支部书记汪玉成常常要向前来调研参访的客人介绍这里。“有很多客人来了不止一次，但只要间隔半年、一年来一趟，他们总会感叹‘余村又变样了’！”汪玉成说。

“20多年前，这里水泥厂、矿山遍布，炸山开矿造成‘山是秃头光、水成酱油汤’。”汪玉成说，“2003年起，借着‘千万工程’的东风，村里停掉了矿山，关掉了水泥厂，而今‘人在余村走、就是画中游’，美丽生态成为余村一张金名片。”

留住了绿水青山，守住了千番景，余村正在迎来越来越多的青春力量。

2022年7月，“余村全球合伙人计划”推出，诚邀全球英才共建余村，共同拓宽绿色发展新路径。“现在全球合伙人已涵盖研学教育、文化创意、农林产业、数字经济等类型，共有40余个合伙人项目入驻，上千名大学生来到余村及周边村庄工作生活，新经济新业态在这里蓬勃兴起。”汪玉成向记者介绍。

在由水泥厂改造而成的乡村图书馆里，一家国漫主题咖啡店近期正式营业。这里不仅卖咖啡，还陈列着许多中国经典动画形象手办和周边产品，三毛流浪记、哪吒闹海、阿凡提、黑猫警长、舒克和贝塔、葫芦娃……来自上海美术电影制片厂的经典动漫卡通形象，为余村注入了快乐与活力。

“乡村拥有城市无法替代的价值。自然资源、乡土文化以及乡村的无限可能性都吸引着年轻人到来。”谈到进村创业的初心，咖啡店负责人、青年创业者陈喆说，优美的自然环境和余村的高人气，让他相信国漫、咖啡和余村能碰撞出不一样的火花。

在深入推进“千万工程”过程中，余村以数字游民、创业青年、就业大学生为重点，吸引聚集国内外青年人才1000人次，建设完成大型人才社区“青来集”。

当得知余村有个有趣的数字游民社区后，“90后”胥令印辞去了朝九晚五的工作，从天津驱车赶来，一头扎进乡村工作和生活，他用一台电脑和世界保持联系。

“从城市来到余村，就是向往这里的绿水青山。背靠青山、面朝田野，在这样的环境里工作，感觉心情特别放松愉悦。”胥令印说。

当天南海北的全球合伙人、数字游民聚集在一起时，更多奇妙的化学反应开始发生。

余村携手天荒坪镇、山川乡、上墅乡3个乡镇的24个行政村，一盘棋统筹引进人才和资本，发展“大余村”，催生了涵盖10万平方米的创业空间、2万余平方米的厂房、近6万亩竹林和农田的发展蓝图，形成以点带面、片区联动、整体提升的生动局面。持续拓宽“绿水青山”向“金山银山”转化通道，“大余村”正向着“高能级、现代化、国际范”的目标迈进。

余村数字游民公社主理人许崧等11位数字游民成立项目组，参与了安吉乌象坝湿地公园项目的规划设计，跨行业、协同作战的模式催生出不少金点子。

由化工厂改造的新潮建筑“余村印象”建成，它可以依靠可再生能源光伏发电系统进行碳抵消，是名副其实的零碳建筑。

青年创业者沈杰一眼相中余村的优质水源，把“数字生态渔仓”项目落户在这里，只有33立方米的体量，能实现传统鱼塘1亩地的养殖量，用工业化标准管理实现精准养鱼。在去年仅用了半年时间，村里就按照合作协议分到了25万元的分红，今年预计突破100万元。

选对了绿色发展路的余村，因“千万工程”而切实受益。经过20年的发展，“千万工程”已进入发展新阶段。“我们希望更多青年前来一起共建‘大余村’，拓宽绿色发展新路径。”汪玉成说。

新华社杭州6月11日电

(责编：王震、陈键)

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