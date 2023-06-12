人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部、国家乡村振兴局召开全国农村改厕工作推进视频会。会议强调，要动真碰硬抓好问题整改，务实开展农村改厕“提质年”工作，切实提高农村改厕质量和实效，扎扎实实向前推进农村厕所革命。

会议指出，农村厕所革命事关农村千家万户，事关农民切身利益，是建设宜居宜业和美乡村的重要内容，是实施乡村振兴战略的一场硬仗。要高度重视、坚决纠正农村改厕工作中的偏差，因地制宜、可持续、切实管用，力避形式主义、不切实际；要坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式摆样子。

会议要求，要持续压紧压实责任，从严抓好问题排查整改，全面查漏补缺，做到问题排查全覆盖、无盲区。要分类细化整改方案，实事求是确定整改节奏，精准施策，靶向治疗，确保整改工作群众满意。要完善工作推进机制，尊重农民意愿，自下而上申报改厕需求，加强全程质量管控，下足绣花功夫，逐厕入户验收，真正做到改一个成一个、能用好用。要建立健全问题发现和处置机制，及时回应群众关切，切实解决实际问题。

(责编：王仁宏、高雷)

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