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特色小店：在超大型城市里“熨帖”民生

胡洁菲
2023年06月12日09:09 | 来源：新华社
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今年3月，上海市发文编制特色街区和海派特色小店发展指引。美团数据显示，随着消费回暖，今年一季度，上海新增特色小店超3万家。

如果把一座城市比作一个巨大的机器，各类特色小店或许就是保障机器正常运转的“润滑剂”。这些特色小店，有的店内面积不足十平方米，有的一度没有灯牌。它们“势单力薄”地坚守住一方小天地，为上海市民带来不可或缺的价值。

菜市场里的裁缝店，熨帖各色人生

一家裁缝店能有多大？

这家“挤”在龙山菜市场的“针线坊无痕改衣服装裁缝店”，店内面积不大，甚至一度没有招牌。但透过互联网，北至东三省，南到大湾区，从歌剧演员的演出服到菜场小贩的工装，这家小店串联起一个广阔的世界。

“明星穿衣服为什么好看？主要还是因为合身嘛！改衣服对我来说就跟吃饭一样重要。”来自中国台湾的曹腾是一位平面设计师，平时热衷于购买各大品牌应季时装，但成衣往往不合身，需要再量体修改。他说，一些店改不了或者嫌繁琐的，这家店的店主叶师傅都愿意接单，且价格公道。在曹腾的设计师圈子，叶师傅是“美图秀秀”般的存在。

家住龙山菜市场附近的老姜，退休前是一名街道工作者，前些年发的工作服，几乎都经由叶师傅改造，“别看一个裤脚、袖口不起眼，裁剪一下，人立马就舒坦了”。

在老姜看来，社会发展很快，传统裁缝店的生存空间受到挤压，但消费者的需求也日益个性化，这为能够量身定制的小店带来新的机会。“有这些小店在，我们就很安心。”老姜说。

一位上海阿姨拿来一件已经破旧的骆驼绒棉服，在叶师傅的店里，很快“复刻”出几十年前的样子；一些剧团的导演，每次演出前都要找叶师傅帮忙调整演出服和道具的大小……老姜既是叶师傅的客户，也是他的邻居，对于叶师傅的故事，他如数家珍，“最后大家都发现，谁也少不了叶师傅，他熨平的不是衣服，更是各色人生”。

从开面料批发公司，到当裁缝、改衣服，从线下交易，到学着在淘宝、大众点评上拓展业务渠道，叶师傅这一辈子几乎都围绕着服装在转。他从没想过改行，对于他来说，裁缝就是一种艺术，虽然辛苦，但乐趣无穷。

叶师傅喜欢夜晚，菜市场的喧嚣不见了，菜摊被盖上深色的防水布，空气中满是静谧。“晚上一个人改衣服对我来说有种魔力，让人莫名心安，这就跟看到客人拿完衣服满意离开时一样，我们这样的小店，为社会做不了多大的贡献，但只要还有人需要，我就会一直做下去。”

十平方米的魔术工作室，收获百分的快乐

外面是嘈杂的人流、车流声，位于陆家嘴远东大厦的一间工作室内，十多个观众的呼吸、情绪凝聚在一起，随着魔术师的手不断上下起伏。

“我当然知道魔术都是假的，但是当揉碎的纸被重新‘复原’的时候，还是觉得又重新充满了能量。”看完魔术演出已经许久，郝安静还是沉浸其中，感叹表演“后劲”十足。

三家门店、九位魔术师，五天一共演出超百场……魔术旮旯俱乐部的主理人李凡更加确信，魔术正在从一个小众的角落进入人们的娱乐主选项。

在创办魔术旮旯俱乐部之前，作为IMS国际魔术师协会成员的李凡有过12年商演的经历，大变活人、身体悬浮、水上行走等经典魔术都曾是拿手绝活，但距离观众太远、无法互动的魔术在他看来始终无法呈现出应有的价值。

“近景魔术则不一样，近在咫尺，每个人都有所互动。”李凡坦言，过去商演，魔术对于一场晚会就只是个“配角”，甚至由于距离太远，表演完了，观众也毫不知情。而现在，小剧场里，魔术师不仅能够拥有更多展示的舞台，还能通过个性化的表演传递价值。

短短两年时间，魔术旮旯俱乐部在上海已经拥有多家门店，其中田子坊门店虽然不足十平方米，却成为诸多观众心中的“快乐老家”。

“没有什么不开心是一场魔术拯救不了的，如果有，那就两场”“生活中已经很久没有让我一直笑一个小时的体验了，感谢魔术师让我们在钢筋水泥的城市里找到温馨与愉快”……在社交平台上，魔术旮旯俱乐部的好评不断。

对于另一些人来说，魔术是重建自我的重要途径。魔术旮旯俱乐部不仅有魔术表演，还有魔术师培训班，学员周佳说：“难以想象，还有什么比魔术更能‘破冰’，如果不是魔术，自己可能永远都是一个害羞、内敛、不自信的人。”

“魔术作为一种古老的娱乐活动，正在焕发出新的生机，不断为城市带来新鲜的消费体验。”在李凡描绘的图景中，近景魔术小店也是一个城市的消费“试验田”，如今，魔术旮旯俱乐部不仅表演魔术、做魔术培训，还将魔术嵌入脱口秀、民宿等多个业态中，“魔术可以带来的东西有很多，我们希望，无论是想学的、还是想看的，都能从中得到快乐。”

在漂浮舱内，享受“躺在银河的松弛感”

三天看完两场话剧、四个艺术展，每天“暴走”几万步……离开上海去机场前最后一件事是干什么？湖南长沙来到上海旅游的汤卓异选择用一场“漂浮”来结束自己“特种兵”旅游。

“很奇妙，进入舱内不一会儿就觉得很轻松，一个小时后出舱，感觉整个人被重启了，又精神焕发。”周一下午，汤卓异在位于上海市黄浦区的“漂浮岛”门店首次体验了漂浮之后，发出赞叹。

一个小小鹅蛋形的漂浮舱内注满含有高浓度镁盐的水体，机器内部配有适宜的音乐和灯光，帮助人尽快放松下来，躺下去，就像是漂浮在死海上一样……如今，在上海一些健身圈中，用漂浮来缓解肌肉压力已经越来越流行。

“它能很好地舒缓肌肉酸痛，对于缓解精神紧张和助眠也很有帮助。”店主西欧（Theo）来自瑞典，在跟随哥哥来华学习中文和商科之后，兄弟俩在几年前开了这样一家小店。他介绍，尽管在中国民间还显得比较小众，漂浮在欧美国家，尤其是运动员群体已颇有口碑，比如球星库里、奥运冠军卡尔·刘易斯等，都曾为漂浮“代言”，不仅如此，在北京和上海的一些医院，目前也已引入漂浮疗法。

“我并不关心这些所谓的疗法，重要的是，当我漂浮的时候，我可以什么都不想、完全处于放空状态，也可以更专注地思考。”今年28岁的张女士说，她在供职于一家科技公司的同时，还拥有自己的创业项目，前者需要很强的执行力，后者则需要很强的创造力。她觉得，在如此拥挤的时代，能够拥有一个完全不受打扰的空间，完成自我修复，实属难能可贵。

“有一种漂浮在银河的松弛感，不知不觉就过去了一个小时。”大众点评用户“每天只想吃”感慨，这不就是社交平台上，千万网友追逐的“松弛感”吗？

松弛感，也是瑞典兄弟想要带给大家的。“上海是一座繁华又忙碌的大城市，这里汇集了全球的美食、最便捷的交通、各类有设计感的建筑。但我想，人们总是需要一些安静的时刻，免去噪音的打扰，从手机的束缚中获得解放。”西欧说，他时常看到一些新闻，提到婚后中年男子习惯在下班后在车里获取片刻宁静、一些年轻人则热衷于去山间的民宿休闲数日，说明快节奏的生活下，一方宁静的天地已成刚需，而漂浮岛就是选项之一。

业内人士表示，分布在街头巷尾的小店，既展现出城市独特的人情味和烟火气，也凸显了城市独有的文化底蕴、地域活力，“勇于创新、不断脱颖而出的小店不仅方便了居民的生活，拉近了居民同周边世界的关系，也为城市增添了更多功能”。

(责编：王震、陈键)
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