人民网北京6月12日电 （记者赵竹青）6月10日，成都第31届世界大学生夏季运动会（简称成都大运会）火炬传递活动在北京启动。在火炬传递第一站北京大学的启动仪式现场，独具设计美感且兼顾火焰灵动效果的火炬“蓉火”成功点燃，耀眼的大运火种燃烧地格外灿烂。

作为成都大运会的重要象征和文化载体，火炬“蓉火”历经航天动力技术淬炼。据了解，本次成都大运会使用的火炬、火种灯、火种盆等系列产品均由中国航天科工三院31所研制，并由组委会委托承担火炬传递技术保障任务。继圆满完成研制2008年和2022年双奥特种火炬之后，飞航动力之光再次闪耀大运盛会。

“这款火炬最大的研制难点是如何实现火焰形态、火焰颜色与‘蓉火’的炫彩外形相结合。”项目技术总师刘小勇介绍，为了完美呈现“蓉火”独特的外观艺术美感，同时兼顾火焰的灵动飘逸效果，研制团队采用了不同于双奥火炬的燃烧设计匹配技术、创新生物燃料以及特殊生产加工技术。

“蓉火”内部燃烧系统的研制，以航天动力技术为支撑，创新引入多级强化流动预混燃烧与催化蓄热等设计理念，最终实现火炬燃烧的高可靠性和高清洁性。“蓉火”的燃料采用全周期碳中和型生物质丙烷燃料，并充分结合外形特点，不断调整空气与燃料进气配比，打造出亮黄色灵动飘逸的火焰形态。同时，为了能更好体现成都大运会绿色办赛理念，火炬及其配套产品所用原材料均为可循环再生材料，表面特殊工艺既满足炫彩的外观颜色，又能保证生产工艺绿色环保。

在火炬传递过程中，火种灯和火种盆共同承担着火种延续性和唯一性的重任。为了确保火种在不同地点间实现运输且不熄灭，火种灯顶部设计的双层隔热系统有效降低长时间燃烧产生的高温，火种灯的熊猫竹叶外形壳体和火种盆均采用优质航空结构材质，通过整体加工和激光切割，完美展现熊猫形态和火焰最佳视觉效果。

(责编：赵竹青、高雷)

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