黄盛

中老泰冷链跨境直达班列到达重庆。王保良摄

人民网北京6月12日电 （黄盛）据中国物流集团消息，重庆市江津区政府于12日上午在小南垭物流中心举行仪式，迎接中（国）老（挝）泰（国）冷链直达跨境班列首发榴莲专列到渝。

据介绍，由中国物流集团联合重庆国际物流集团，与老中铁路公司、中国国家铁路集团（以下简称“国铁集团”）成都局及昆明局等单位协作组织开行的冷链直达跨境班列，由28个冷藏集装箱满载约500吨泰国榴莲、山竹等新鲜热带水果，从泰国果园运往重庆小南垭全程需88小时。其中，从老挝万象南站到达重庆小南垭站铁路运行仅52小时，相较传统的海运和陆运路线，时间更短、成本也大幅降低，开辟出从泰国产地工厂直达成渝地区销售市场的冷链物流通道。

中国物流集团铁物股份公司物流产业发展中心总经理欧阳兵表示，冷链直达跨境班列全部采用国铁集团中铁特货提供的新式40英尺背包式冷藏箱，全程可通过平台实现对果品温度、湿度等关键信息的实时监控，确保榴莲等热带水果的新鲜品质。班列运输的泰国榴莲等热带水果将通过重庆、成都分拨转运至四川及周边地区乃至全国市场，为后续常态化开行奠定了市场和运营基础。

班列到达重庆后，水果商组织人员正在装卸泰国榴莲。王保良摄

另据了解，2023年5月，中国物流集团与重庆市政府签订战略合作协议，双方就推进成渝地区双城经济圈建设、共建西部陆海新通道、推动现代物流体系建设、深耕大宗商品供应链领域、构建高标准物流基础设施体系以及开展创新业态物流业务等方面开展战略合作。在中老铁路建设中，根据国铁集团安排部署，中国物流集团所属铁物股份公司为物资提供组织供应、物流运输、境外基地运营等集成服务，创新了中国铁路物资“走出去”供应模式。

(责编：郭思邈、高雷)

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