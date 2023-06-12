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淘宝618设立左撇子会场 让小众群体“用得顺手”

2023年06月12日15:56 | 来源：中国经济网
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原标题：淘宝618首设左撇子会场 让小众群体“用得顺手”

　　对于左撇子来说，最大的烦恼就是难淘到顺手的东西。6月12日，淘宝618首次为这个小众群体设立专门会场，在淘宝APP搜索“左撇子商品有哪些”可直达，左手用的剪刀、吉他、笛子、腕表、镰刀、餐具、文具、开瓶器、鼠标、键盘、自行车、扑克……琳琅满目。　　

　　数据显示，全世界约有6%-13%的人是左撇子，以此推算，中国有近1亿人是左撇子。他们在现实生活中却遇到诸多尴尬：用剪刀无法剪断东西，开罐器越拧越紧，写字手腕得勾着，开冰箱门容易碰着头……，此外，左撇子受伤几率要高得多。

　　赵女士开“左有成效 左手用品”淘宝店的原因很简单：方便身边的左撇子朋友。从最初卖左手剪刀和削皮刀，发展到三、四十种左撇子商品，供应商有20多家。店铺利润微薄，赵女士没想过放弃，利用业余时间一个人坚持了11年，“左手商品太难找，如果我关店，那些老顾客就更不方便了”。

　　拿火吉他天猫官方旗舰店一款左手智能吉他，原来是老板为青年乐手廖京（化名）定制的入职礼物，廖京一次次线下“路演”时，引来许多左撇子同行问他要“链接”，他们决定批量生产上架淘宝，一年在国内卖出20多把，还有数百把远销海外。　

　　近万种左手商品源源不断从淘宝上架背后，是许多中小商家对小众需求的敏锐洞察，并快速反应，提供丰富商品供给，形成了淘宝生态的繁荣。再小众需求在淘宝也能变为实实在在的生意。

　　数据显示，过去一年有110多万人在淘宝上搜索了“左撇子商品”，共产生订单近100万笔。其中，90后的父母是左手商品的购买主力，左手玩具剪刀、儿童餐具、文具等年销量同比翻1.2倍以上。

　　记者看到，左撇子商品中有一个共同的现象：好评率远高于其他商品，买家秀里都写得最多的是“用着顺手”，很多评论中，有家长为孩子第一次熟练拿左手筷子、剪刀而兴奋；有看到年迈的父母第一次用左手园艺剪刀而感动；还有左撇子理发师晒出“作品”时的自豪。

　　天津航空官方淘宝直播间空姐主播袁君也是左撇子，她免费为会场的商品带货，“左撇子会场体现了再小众的群体的需求，也能够被重视，体现了社会的包容和温度。”

　　“左撇子会场”是今年618淘宝对中小商家大力支持的一个缩影。与往年大促集中于品牌满减不同，今年618，淘宝首次把中小商家放在C位。新成立的淘天集团中小企业发展中心总裁七公表示，推出三大中小商家专属发展计划：广告补贴、AI智能提效、营商保障，其中20亿流量推广补贴计划为史上最大力度，对于对中小商家而言，什么都不如真金白银的会场资源支持更实在。

(责编：董童、李源)
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