人民网北京6月12日电 （记者罗知之）记者从多家银行获悉，继上周六大银行宣布下调部分存款利率之后，多家全国性股份制银行也陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等，1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后，这些银行再次下调存款利率。

6月8日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行下调了部分定期存款利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%，2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定存利率下调15个基点至2.45%，5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。银行工作人员表示，实际执行的存款利率会有所上浮。

随后，招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等12家全国性股份制银行陆续宣布下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等，1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后，各家股份制银行再次下调存款利率。调整后，股份制银行活期存款年化利率为0.2%，与六大银行持平。三个月、六个月、一年、二年、三年、五年各档定期存款，除招商银行与六大银行利率保持一致之外，其他股份制银行利率均略高于六大银行。

人民银行货币政策司司长邹澜此前公开表示，去年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合理调整存款利率水平。去年9月，主要银行根据当时的市场变化，进一步主动下调了存款利率，其他银行陆续跟进调整。

“通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化率先调整存款利率，中小银行根据自身情况跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差，实现持续稳健经营，增强支持实体经济的能力和可持续性。”邹澜在今年一季度金融统计数据新闻发布会上说。

银行调降存款利率，以后钱该放哪？招联金融首席研究员董希淼表示，从中长期看，市场无风险利率下降是大势所趋。所以对于居民来说，一定要平衡好风险和收益来综合进行资产配置。如果要追求高收益，那么必须承受高风险；如果要追求稳健的收益，可以在存款之外，适当配置现金管理类理财产品、货币基金以及储蓄国债等产品。

(责编：罗知之、高雷)

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