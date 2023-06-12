人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委已下达2023年以工代赈中央投资73亿元，将吸纳20余万群众在家门口务工就业。

国家发展改革委介绍，为贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议和全国“两会”精神，加快推动以工代赈项目实施、及早带动困难群众就业增收，今年以来，国家发展改革委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目，将以工代赈中央预算内投资项目的劳务报酬占中央资金比例全面提高至30%以上，并依托项目广泛开展劳动技能培训、公益性岗位开发、资产折股量化分红等新赈济模式，吸纳更多困难群众特别是农村脱贫人口、易返贫对象、返乡农民工等群体在家门口务工就业。项目实施后，预计发放劳务报酬20余亿元，吸纳带动20多万困难群众参与工程项目建设，人均增收1万元左右。

国家发展改革委表示，下一步，将进一步坚守“赈”的初心，坚持把解决困难群众就业增收问题作为以工代赈工作的出发点和落脚点，尽快下达2023年度剩余以工代赈中央预算内投资计划，督促指导有关省份加快项目开工建设，抓实抓牢群众务工组织和劳务报酬发放等工作，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促发展的重要作用。

(责编：申佳平、高雷)

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