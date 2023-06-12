人民网北京6月12日电 （记者申佳平）6月11日，2023开放原子全球开源峰会在北京举行。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在致辞中表示，要支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广，让更多明星开源项目和开源企业扎根开花结果。

他指出，我国软件产业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力显著提升，产业规模突破10万亿大关，为保障经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。规模大、体系全、竞争力较强的产业体系，为开源发展提供了土壤、积蓄了能量、创造了条件。我国已经成为开源参与者数量全球排名第二、速度增长最快的国家，一批优秀开源项目落地应用，为技术创新和经济社会发展注入了生机活力。

张云明强调，要加快推进开源体系建设，释放开源发展潜能，推动高质量发展。完善体系化布局。坚持全国“一盘棋”，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加强开源体系顶层设计，建设更高水平的开源基础设施，培育更具活力的开源项目，营造更加良好的政策环境。打造开源应用示范标杆。

同时，发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广，助力提升关键软件源头创新和供给能力，让更多明星开源项目和开源企业扎根开花结果。深化开源文化理念。鼓励学科交叉、产业互鉴，用足用好开放原子“校源行”、开源大赛等平台手段，汇聚产学研用各方力量，共同探索新时期开源理论体系和实践路径，增强开源文化的凝聚力、感染力和生命力。发挥开放合作优势。大力发展以开源为代表的产业协作方式，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力，促进生产要素的高效流动和优化配置，让发展成果更好更多惠及百姓。

据了解，该峰会由开放原子开源基金会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会共同承办，以“开源赋能 普惠未来”为主题。工业和信息化部、中国科学技术协会相关司局，以及北京市相关部门负责同志，科研院所、高等院校专家学者，国内外开源骨干企业和社会组织负责人参加峰会。

(责编：申佳平、高雷)

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