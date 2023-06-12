人民网北京6月12日电 （记者王震）据上海期货交易所（以下简称“上期所”）网站消息，为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上期所所持续对违法违规行为进行查处，5月份，处理异常交易行为16起，处理涉嫌违规交易线索7起。

5月份，处理异常交易行为16起，其中自成交超限14起，大额报撤单超限2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示21次，将2个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报3次，对其中1个客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。

实际控制关系账户认定与协查方面，对1组2个客户进行实际控制关系协查。

违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索7起。其中，涉嫌自成交影响价格4起，违反交易所持仓管理规定1起，客户端市价指令报单导致价格异常波动2起，均已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月，上期所对前期发现2起违规交易进行立案调查。

(责编：王震、高雷)

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