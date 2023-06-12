人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上期所：5月份处理异常交易行为16起

2023年06月12日14:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月12日电 （记者王震）据上海期货交易所（以下简称“上期所”）网站消息，为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上期所所持续对违法违规行为进行查处，5月份，处理异常交易行为16起，处理涉嫌违规交易线索7起。

5月份，处理异常交易行为16起，其中自成交超限14起，大额报撤单超限2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示21次，将2个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报3次，对其中1个客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。

实际控制关系账户认定与协查方面，对1组2个客户进行实际控制关系协查。

违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索7起。其中，涉嫌自成交影响价格4起，违反交易所持仓管理规定1起，客户端市价指令报单导致价格异常波动2起，均已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月，上期所对前期发现2起违规交易进行立案调查。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上期所：5月份处理异常交易行为16起
　　人民网北京6月12日电 （记者王震）据上海期货交易所（以下简称“上期所”）网站消息，为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上期所所持续对违法违规行为进行查处，5月份，处理异常交易行为16起，处理涉嫌违规交易线索7起。 5月份，处理异常交易行为16起，其中自成交超限14起，大额报撤单超限2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示21次，将2个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报3次，对其中1个客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。…
农业农村部部署夏播夏管重点工作：千方百计落实夏播面积
　　人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）“芒种后、忙种豆”。当前，正值大豆玉米带状复合种植夏播夏管的关键时期。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部