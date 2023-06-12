农业农村部部署夏播夏管重点工作：千方百计落实夏播面积
2023年06月12日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）“芒种后、忙种豆”。当前，正值大豆玉米带状复合种植夏播夏管的关键时期。
近日，农业农村部在安徽省宿州市召开全国大豆玉米带状复合种植现场观摩交流会，观摩品种农机展示和夏播现场，开展关键技术培训，交流各地经验做法，部署夏播夏管重点工作。
会议指出，推动带状复合种植示范推广是破解资源约束、促进大豆玉米相向发展协调发展、提升大豆产能的现实选择，各地务必提高认识，深刻理解示范推广大豆玉米带状复合种植的重要性，坚定信心，强化措施，千方百计落实夏播面积，全力以赴抓好夏季田管，确保取得实实在在成效。
会议强调，各地要聚焦重点问题、紧抓关键环节，破解制约瓶颈，坚定“玉米基本不减产、增收一季豆”的目标不动摇，抓住播种保全苗这一关键环节，抓好封闭除草这一关键措施，打好全年丰产丰收基础。
面积落实要到位。夏播带状复合种植面积占全年近六成，是大头是关键，要抢抓农时，高标准高质量完成夏播任务。
政策落实要到位。及时足额拨付中央和地方配套补助，强化资金管理，确保发挥政策实效。
指导服务要到位。聚焦关键要素、关键环节，适时开展巡回指导、蹲点指导、技术培训，提高关键技术到位率和覆盖面。
田间管理要到位。聚焦品种选择、模式选配、农机配套、施肥化控等关键技术，加强田管、优化模式，全面提升规范化、标准化种植水平。
防灾减灾要到位。针对今年可能出现的渍涝、干旱等自然灾害，要做好预案，提早准备，防患于未然，避免或减少灾害损失。
示范引领要到位。打造高标准高质量示范样板，树立带状复合种植示范区标牌，发挥示范引领作用，做给农民看、带着农民干。
宣传引导要到位。总结示范推广中的好经验、好做法、好成效，主动宣传、积极引导，营造良好氛围。
(责编：王仁宏、高雷)
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