人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据国家烟草专卖局官网消息，从2023年6月30日起，依法获得烟草专卖许可证的电子烟相关生产企业（以下简称“获证电子烟相关生产企业”）的许可证有效期将陆续到期，为依法加强电子烟监管，保护行政相对人的合法权益，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定依法开展获证电子烟相关生产企业许可证延续、变更、重新申领等换证工作。

国家烟草专卖局表示，将根据《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例、《烟草专卖许可证管理办法》（工业和信息化部令第37号）《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）等法律法规、规章及规范性文件，公平、公正开展许可证换证工作，确保符合法定条件、程序、时限等要求，提高换证工作效率。

同时，将秉持服务企业、便民利民理念，简化申请材料，明确审核重点，优化审批流程，提高办事效率。统筹电子烟市场专项检查、日常监管、案件查处结果与许可证换证工作，根据获证电子烟相关生产企业在许可证有效期内的生产经营行为，采取差异化处理，提升许可证动态管理效能。根据获证电子烟相关生产企业的换证申请，严格区分许可证延续、变更、重新申领3类情形分类办理。

(责编：申佳平、高雷)

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