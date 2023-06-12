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工信部：5月新能源汽车新车销量占汽车新车总销量三成以上

2023年06月12日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，5月，我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.1%。

工业和信息化部装备工业一司介绍，2023年5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。

5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27.7%。

数据显示，1-4月，汽车制造业增加值同比增长11.8%；完成营业收入28609.4亿元，同比增长11.5%；实现利润1122.8亿元，同比增长2.5%。

出口方面，5月，汽车整车出口38.9万辆，同比增长58.7%。新能源汽车出口10.8万辆，同比增长1.5倍。1-5月，汽车整车出口175.8万辆，同比增长81.5%。新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。

(责编：申佳平、高雷)
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