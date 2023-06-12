邓中亮：抓住“北斗+5G”发展新机遇
人民网北京6月12日电 （记者赵竹青）当前，我国北斗导航系统已在智慧物流、智慧医疗、智慧交通等方面发挥着巨大的作用。前不久召开的第七届世界智能大会上，国际欧亚科学院院士、灾备技术国家工程中心主任、北京邮电大学教授邓中亮表示，未来，以“5G+北斗”为抓手，推动通信与导航的深度融合，能够实现室内外的无缝定位，进一步赋能千行百业。
“二者的融合可以满足全覆盖、高精度需求，相互赋能，彼此增强。”多年来，邓中亮一直从事北斗卫星导航系统和5G通信网络这两大“新基建”的融合研究，以解决通信和导航之间的矛盾，实现“能通信就能精准定位”。
他表示，“5G+北斗”首先可以为生产安全的重大保障提供高精度时空基准。比如危险化学品、石油、冶炼、钢铁等重大生产领域，在作业时容易出现定位盲区，产生人员误入危险区的风险，同时也容易出现非实时监测的问题，出现问题时也无法实时相应。通过通信与导航的深度融合，园区空间分辨能力由国际上数十米提升至1米以内，包括人员分布、实时监控、轨迹跟踪、风险感知，可以实现作业园区内精准无缝定位、危险区透明监控，实时连续岗位监控、规范巡查，也能提早主动预防危机事件产生。
“5G+北斗”还可以为城市交通提供无缝时空信息服务。从停车管理、车载导航、手机导航到服务平台，可望实现实时、精确、可靠，让车辆平均行驶时间减少17%，甚至在车辆隧道定位服务中都能发挥重要作用。
“目前在物联网、智慧交通、重大工程建设中，都迫切需要更大范围、高精度无缝定位。”邓中亮举例说，比如在城市智慧交通服务中，城市峡谷效应严重，平均观测卫星是少于4颗的，所以定位不稳定；在地铁工程建设中，受到地下及卫星拒止环境的影响，地下难以定位；在远海工程建设初期，受到海面高湿、高温、高盐雾、高辐射、漫反射的条件影戏那个跑到精准出现偏差，建站难。要解决这些需求，就亟需构建低成本差分增强与信号无缝覆盖的定位系统与服务。
在邓中亮看来，我国的地面通信能力已经走在世界前列，需要进一步发展空中通信网络。“5G+北斗”各自的优势结合在一起能产生新的火花，引领通信和位置服务的发展，推动社会的智慧化进程。
“特别希望有更多有志之士将北斗和5G与人工智能、新兴技术等融合，发展出更多新兴产业，创造更多新的商业模式，为经济发展带来新的增长点。”邓中亮说。
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