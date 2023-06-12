人民网北京6月12日电 （记者赵竹青）6月9日至10日，由北京智源人工智能研究院主办的2023北京智源大会在中关村举行，中外200余位人工智能顶级专家参会，共话通用人工智能发展机遇与挑战。

北京智源人工智能研究院院长黄铁军认为，实现AGI（通用人工智能）需要三条技术路线并进，当下大模型时代运用的是第一条技术路线，即大数据、自监督学习和大算力的合力。第二条技术路线是强化学习训练出来的具身模型，第三条路线是类脑人工智能。

针对当前“大炼大模型”的现状，黄铁军认为，大模型需要具备三个条件：一是规模要大，参数达百亿规模以上；二是涌现性，能够产生预料之外的新能力；三是通用性，不限于专门问题或领域，能够处理多种不同的任务。他强调大模型技术体系是共建共享，“我们要共建一个智力社会所需要的一套基础的算法体系”。

虽然当前大模型生成的内容质量在持续提升，但仍有专家对大模型路径存疑。图灵奖得主杨立昆认为，基于自监督的语言模型无法获得关于真实世界的知识，这些模型在本质上是不可控的，并提出了“世界模型”的概念。

今年以来，人工智能的发展出现了很大的变化，随之而来的是对安全风险问题关注度的陡然提升。未来生命研究所创始人迈克斯·泰格马克相信，人类能够控制人工智能，但相应地，也需要对其进行更多、更全面的研究。

他曾提出暂停人工智能研究6个月，对此他解释说，自己并非反对人工智能，相反，恰恰是因为看到了其潜力和可能带来的改变，才想要更谨慎、更负责任地进行研究，尤其是要在保障人类利益的前提下继续相关研究。

有“AI教父”之称的杰弗里·辛顿在主题演讲中讨论了一种新的基于硬件的有限计算，以限制他认为人工智能无限复制可能带来的威胁。但整体上，他依然认为AI的能力会很快超越人类，由此带来更大的威胁。

对于AI的安全性，OpenAI联合创始人山姆·阿尔特曼在“AI安全与对齐论坛”上通过连线再次呼吁：需要为AI构筑“安全护栏”，使之更好地服务人类。他预计，在未来的10年内，人类可能会拥有超强的AI系统，并表示，当前新技术改变世界的速度正在加快，考虑到这种紧迫性，人类应该提前做好准备。

(责编：赵竹青、高雷)

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