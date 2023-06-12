财政部发文：加强企业国有资本基础管理
2023年06月12日16:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步做好中央党政机关和事业单位所属企业国有资本产权登记工作，加强企业国有资本基础管理，近日，财政部印发《中央党政机关和事业单位所属企业国有资本产权登记管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。
《暂行办法》明确，财政部是部门所属企业产权登记的管理部门，履行制定部门所属企业产权登记管理规章制度并组织实施；设计监制《产权登记证》，建立部门所属企业产权登记信息系统；负责部门所属一级企业的产权登记工作，依法确认产权归属关系，核发、换发或收回《产权登记证》；指导中央部门开展部门所属二级及以下企业的产权登记工作；监督检查部门所属企业产权登记工作等职责。
《暂行办法》还明确了直接投资兴办或管理企业的行政事业单位为主办单位应履行的职责：1、根据财政部制定的部门所属企业产权登记管理规章制度和中央部门管理要求，指导并督促本单位所属企业开展产权登记工作； 2、审核本单位所属企业产权登记材料，出具审核意见并逐级上报； 3、监督检查本单位所属企业产权登记工作。
(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 住建部：坚决遏制私拆承重墙等违法违规行为
- 人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部对外发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，进一步明确了装修活动中涉及各方和各相关部门的责任。 随着经济社会发展，城市房屋室内装饰装修活动日渐增多，近期发生了黑龙江省哈尔滨市租户装修私拆承重墙、广东省肇庆市四会市业主在未取得施工许可的情况下打穿墙体等事件，威胁到了其他住户生命财产安全，引发社会广泛关注。…
- 评论
- 关注