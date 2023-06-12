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长江流域控制性水库群完成年度消落任务

2023年06月12日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据水利部消息，2023年6月10日，长江流域纳入联合调度的控制性水库共腾出正常蓄水位以下约870亿立方米库容可调蓄洪水，较设计防洪库容多165亿立方米，总体完成年度消落任务。

2022年11月至2023年5月，长江流域来水持续偏枯，电站发电和中下游供水、航运需水较大，水利部长江水利委员会统筹多方需求，调度长江上游控制性水库群有序消落，累计补水约386亿立方米，平均增加中下游流量约2200立方米每秒，抬高中下游水位0.5～2.5米，有效保障了流域供水、航运、生态、发电等用水安全。结合水库消落，长江委调度三峡、白鹤滩、溪洛渡、丹江口等水库开展了12次生态调度试验，取得良好效果。三峡水库自5月初逐步加大下泄流量至10000立方米每秒以上，并在5月底结合生态调度逐步加大至18000立方米每秒，抬高沙市站水位超过5.5米，6月初断流超过9个月的荆南三口虎渡河、藕池河东支恢复通流，解决了荆江河段、荆南三口地区水稻插秧用水难问题。

长江委有关负责人表示，当前长江流域已全面进入主汛期，长江委将综合考虑主汛期旱重于涝的趋势预测、水库群可调蓄洪水库容大、中下游干流及两湖水位偏低的情况，为应对可能发生的旱情和支持电网迎峰度夏，三峡、向家坝、金沙江中游梯级等水库适度留存了30多亿立方米水量，提前做好水资源储备。

(责编：王仁宏、高雷)
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