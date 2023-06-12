长江流域控制性水库群完成年度消落任务
2023年06月12日17:06 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据水利部消息，2023年6月10日，长江流域纳入联合调度的控制性水库共腾出正常蓄水位以下约870亿立方米库容可调蓄洪水，较设计防洪库容多165亿立方米，总体完成年度消落任务。
2022年11月至2023年5月，长江流域来水持续偏枯，电站发电和中下游供水、航运需水较大，水利部长江水利委员会统筹多方需求，调度长江上游控制性水库群有序消落，累计补水约386亿立方米，平均增加中下游流量约2200立方米每秒，抬高中下游水位0.5～2.5米，有效保障了流域供水、航运、生态、发电等用水安全。结合水库消落，长江委调度三峡、白鹤滩、溪洛渡、丹江口等水库开展了12次生态调度试验，取得良好效果。三峡水库自5月初逐步加大下泄流量至10000立方米每秒以上，并在5月底结合生态调度逐步加大至18000立方米每秒，抬高沙市站水位超过5.5米，6月初断流超过9个月的荆南三口虎渡河、藕池河东支恢复通流，解决了荆江河段、荆南三口地区水稻插秧用水难问题。
长江委有关负责人表示，当前长江流域已全面进入主汛期，长江委将综合考虑主汛期旱重于涝的趋势预测、水库群可调蓄洪水库容大、中下游干流及两湖水位偏低的情况，为应对可能发生的旱情和支持电网迎峰度夏，三峡、向家坝、金沙江中游梯级等水库适度留存了30多亿立方米水量，提前做好水资源储备。
(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 住建部：坚决遏制私拆承重墙等违法违规行为
- 人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部对外发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，进一步明确了装修活动中涉及各方和各相关部门的责任。 随着经济社会发展，城市房屋室内装饰装修活动日渐增多，近期发生了黑龙江省哈尔滨市租户装修私拆承重墙、广东省肇庆市四会市业主在未取得施工许可的情况下打穿墙体等事件，威胁到了其他住户生命财产安全，引发社会广泛关注。…
- 评论
- 关注