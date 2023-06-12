新版《烟草专卖行政处罚程序规定》将于7月20日起施行
2023年06月12日21:42 | 来源：新华网
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新华社北京6月12日电（记者魏弘毅、戴小河）记者12日从工信部获悉，根据相关法律及行政法规，工信部修订并公布《烟草专卖行政处罚程序规定》。新版规定将于2023年7月20日起施行，适用于各级烟草专卖局实施行政处罚。
工信部产业政策与法规司相关负责同志介绍，本次公布的新版规定主要就五个方面进行了调整和完善，分别为：调整管辖和适用规定，完善简易程序和普通程序规定，调整听证程序规定，完善行政处罚执行、执法监督等规定，同时新增“一般规定”章节。具体而言，包括修改完善共同管辖争议处理、涉嫌犯罪案件移送等规定，提高适用简易程序的涉案数额，扩大听证适用范围等内容。
对于新版规定的修订背景，相关负责同志介绍，2010年工信部制定并公布了现行《烟草专卖行政处罚程序规定》，明确了烟草专卖领域实施行政处罚的具体程序。2021年，新修订的《中华人民共和国行政处罚法》正式施行。现行《烟草专卖行政处罚程序规定》的部分内容需要根据新修订的行政处罚法作出修改完善，烟草专卖行政执法实践中也出现了一些新情况、新问题，亟需对现行《烟草专卖行政处罚程序规定》作出相应调整和补充，以适应新的发展形势需要。
据介绍，自2023年7月20日新版规定施行起，2010年1月21日公布的现行《烟草专卖行政处罚程序规定》将同时废止。
(责编：牛镛、杨光宇)
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